In der Corona-Zeit sind die Läden am Pasinger Bahnhof zugesperrt - der Anblick dürfte sich seit März kaum verändert haben.

Wohl aufgrund eines Missverständnisses ist am Dienstagabend ein sechsjähriges Mädchen ganz alleine am Pasinger Bahnhof zurückgeblieben. Das Kind war gegen 20 Uhr einer Reisenden vor einem Schnellrestaurant aufgefallen. Es gab an, dass ihre große Schwester in die Unterführung gegangen sei. Weil die Suche nach der 18-Jährigen erfolglos blieb und zudem keine Vermisstenmeldung vorlag, wurde das Mädchen zur Wache am Hauptbahnhof gebracht, konnte allerdings keine Angaben zum Namen und Wohnort der Eltern machen.

Später stellte sich heraus, dass die große Schwester von ihrem Freund in Pasing abgeholt worden war und der Mutter mitgeteilt hatte, die Sechsjährige warte vor dem Restaurant auf sie. Doch als die in Aubing lebende Mutter dort ankam, war das Mädchen bereits weg, weshalb die Mutter eine Vermisstenanzeige erstattete.

Gut zweieinhalb Stunden, nachdem das Kind aufgefunden worden war, konnte es schließlich wieder der Obhut ihrer Mutter übergeben werden. Wohin die 18-Jährige verschwunden ist, konnte die Bundespolizei nicht sagen.