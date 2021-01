Von Thomas Anlauf

Zehntausende Münchner warten seit dem Start der bundesweiten Impfaktion gegen das Coronavirus Ende Dezember darauf, möglichst bald geimpft zu werden. Doch selbst für die 87 000 alten Menschen über 80 Jahre, die nicht in einem Alten- oder Pflegeheim leben, dauert es noch. Denn der Impfstoff ist äußerst knapp. "Da zu Beginn der Impfstoff nicht in der Menge verfügbar ist, um gleichzeitig alle Menschen einer Prioritätsgruppe zu impfen, möchten wir Sie um etwas Geduld bitten", heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsreferats, das in diesen Tagen an alle Münchnerinnen und Münchner über 80 verschickt wird. Am Montag ließen sich jedoch schon mal Jürgen Salzhuber, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt München (Awo) und sein Geschäftsführer Hans Kopp in einem verbandseigenen Heim impfen.

"Mit gutem Beispiel gehen unser Vorsitzender Jürgen Salzhuber und unser Geschäftsführer Hans Kopp voran und haben sich heute gegen Corona impfen lassen", teilte die Awo München-Stadt am Montagabend auf Facebook mit. "Wir sind sehr froh, so schnell geimpft zu werden. Bis jetzt haben alle die Impfungen sehr gut vertragen, ohne nennenswerte Nebenwirkungen", so Salzhuber. "Das Jahr 2021 fängt gut an!"

Am 5. Januar meldete die Stadt München 21 Todesfälle von Menschen, die an oder unter Beteiligung von Corona gestorben sind. Insgesamt sind demnach 621 Menschen in München seit Ausbruch der Pandemie ums Leben gekommen. Alte Leute gelten als besonders gefährdet, deshalb erhalten bislang auch in München derzeit ausschließlich Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie das Pflegepersonal von den städtischen Impfteams, "solange nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung steht", teilte das Gesundheitsreferat am Dienstag auf Anfrage mit. Daneben "haben auch die Krankenhäuser damit begonnen, medizinisches Personal etwa auf Intensivstationen und in Notaufnahmen zu impfen". Der Awo-Vorstand und sein Geschäftsführer zählen nicht dazu.

Hans Kopp erklärte am Dienstag der Süddeutschen Zeitung, weshalb er und Salzhuber dennoch vorrangig geimpft wurden. Es seien nach der Impfaktion des mobilen Teams im Haus der Arbeiterwohlfahrt in Haidhausen noch vier Dosen übrig geblieben. "Wir wollten natürlich niemanden eine Dose wegnehmen", sagt Geschäftsführer Kopp. Doch relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen hätten Bedenken vor der Impfung gehabt. Andere, die keinen Dienst hatten, seien kurzfristig nicht zu mobilisieren gewesen. Er und Salzhuber hätten sich deshalb impfen lassen, um weitere Pflegekräfte zu motivieren, sich doch das Serum verabreichen zu lassen. "Das war ein gutes Signal", so Kopp. Dass die beiden Topleute der Awo anderen Menschen durch die eigene Impfung den Wirkstoff vorenthalten haben könnten, die besonders durch das Virus gefährdet sind, glaubt Kopp nicht. "Ich habe ein gutes Gewissen und stehe dafür gerade", sagt er.

Das Gesundheitsreferat, das für die Impfung in München zuständig ist, betont, dass alle vollstationären Pflegeeinrichtungen vorab abgefragt werden, wie viele Bewohner und Beschäftigte sich impfen lassen wollen. "Zum Impftermin wird die zuvor von der Pflegeeinrichtung angegebene Anzahl an Impfdosen mitgenommen, sodass in der Regel keine Impfdosen übrig bleiben", teilt eine Sprecherin des Referats mit. "Sollten doch einmal Dosen übrig bleiben, zum Beispiel weil ein Impfling erkrankt ist und nicht geimpft werden kann, werden überschüssige Dosen sofort für die nächsten Heime mitgenommen." Es könne im Ausnahmefall allerdings dazu kommen, dass bei der letzten Tour des Impfteams etwas übrig bleibt. Dann könne der Impfstoff am nächsten Tag nicht mehr verwendet werden, weshalb Menschen vor Ort auf eine Impfung angesprochen werden. Normalerweise werde jedoch darauf geachtet, dass vor allem Bewohner oder Mitarbeiter mit der höchsten Priorität geimpft werden.

In den acht Münchner Heimen der Awo wird nach Angaben von Hans Kopp in den kommenden Tagen keine Impfung stattfinden, erst am 18. Januar werde eine neue Lieferung erwartet. Bislang wurden zwei Einrichtungen des Wohlfahrtsverbandes durchgeimpft, bei zwei weiteren habe die Impfung für einige Bewohner begonnen. Die Impfungen seien insgesamt "holprig angelaufen", so Kopp. Vor allem der bürokratische Aufwand in den Pflegeheimen sei hoch gewesen. Bei Kopp und Salzhuber ging es dagegen doch recht unbürokratisch mit der Impfung.