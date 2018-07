26. Juli 2018, 13:23 Uhr Ottobrunn Polizeiauto kracht in offenen Gully

In einen solchen Gullydeckel (ohne Deckel) raste der Streifenwagen in Ottobrunn.

Die Beamten waren mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz - doch Unbekannte hatten einen Kanaldeckel entfernt.

Von Stefan Simon

Durch einen offenen Gullydeckel ist in Ottobrunn ein Streifenwagen der Polizei schwer beschädigt worden. Zwei Polizisten waren mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als es am Mittwoch um kurz nach 5 Uhr zu dem Zwischenfall kam. Verletzt wurde aber niemand.

Unbekannte hatten in der Rosenheimer Landstraße den 40 mal 40 Zentimeter großen Deckel eines Gullys am rechten Fahrbahnrand entfernt. Gegen die Täter wird nun ermittelt. Der 27 Jahre alte Beamte, der am Steuer des Streifenwagens saß, hatte in der Morgendämmerung keine Chance, das Loch in der Straße rechtzeitig zu erkennen und auszuweichen und krachte mit voller Wucht hinein. Dadurch platzte der rechte Hinterreifen und auch der Stoßfänger wurde nach hinten verbogen.

Der 27-Jährige konnte das Fahrzeug dennoch in der Spur halten und brachte es wenige Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 8000 Euro. Beim Absuchen der näheren Umgebung entdeckten die Polizisten den entfernten Deckel und setzten ihn wieder auf den Gully. Hinweise auf die Täter nimmt das Unfallkommando unter 089/62 16 33 22 entgegen.