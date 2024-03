Detailansicht öffnen Auch bei den Erdmännchen ist das Interesse groß. Was in den Körben drin ist, ist offenbar von Tier zu Tier etwas unterschiedlich. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn)

Detailansicht öffnen Der Polarfuchs wäre, wie es aussieht, wohl lieber ungestört, während er sich über den Körbcheninhalt hermacht. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn)

Detailansicht öffnen Und wenn das Osterkörbchen dann mal leer ist, gibt es doch auch ein prima Bett ab - zumindest wenn man nicht größer ist als ein Marderkaninchen. (Foto: Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn)

Für die Besucher gibt es hingegen dieses Jahr an Ostern keine besondere Aktion. Eine Schokoladen-Ostereiersuche gebe es bereits länger nicht mehr in Hellabrunn, auch wenn sich das Gerücht hartnäckig halte. "Da die Gesundheit unserer Tiere durch Verpackungen und Rückstände in den Tieranlagen gefährdet wäre, haben wir diese Aktion vor vielen Jahren abgeschafft", erklärt Tierparkdirektor Rasem Baban.

Doch auch eine Quiz-Rallye oder ein Gewinnspiel, wie sie in den vergangenen Jahren - mit Ausnahme der Corona-Jahre - an Ostern im Zoo veranstaltet wurden, sei dieses Jahr nicht geplant, sagt Pressesprecherin Lisa Reininger auf SZ-Nachfrage. Der Ansturm auf den Tierpark sei zum inoffiziellen Saisonstart an Ostern ohnehin immer sehr groß, da habe man sich gedacht, man probiere es mal ohne spezielles Osterangebot. Allerdings stelle man nun aufgrund der Nachfragen fest, dass die Aktionen offenbar doch in den Köpfen vieler fest verankert seien. Im nächsten Jahr könne es also wieder anders sein.