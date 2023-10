Für Wiesnwirte ist es vermutlich das beste Geschäft: Biermarken und Hendlgutscheine verkaufen - und der Gast löst sie am Ende gar nicht ein. Wer nach dem Wiesnbesuch im Portemonnaie noch eingeklemmt zwischen ein paar Geldscheinen eine Biermarke findet, muss die nicht wegschmeißen. An folgenden Stellen können diese auch nach dem Oktoberfest eingelöst werden.

Armbrustschützen-Festzelt (bis 31.12.2023)

"Ayinger in der Au", Mariahilfplatz 4, 81541 München (nur mit Tischreservierung) bis 31. Dezember 2023 (außer 25./ 26./ 31. Dezember), keine Gruppenveranstaltungen

"Ayinger Bräustüberl", Münchner Straße 2, 85653 Aying (auch ohne Reservierung) bis 31. Oktober 2023

Im "Ayinger am Platzl", Platzl 1a können Gutscheine vom Armbrustschützenzelt nicht eingelöst werden.

Augustiner-Festhalle (bis 31.12.2023)

"Augustiner Stammhaus", Neuhauser Straße 27, 80331 München (Reservierung vorab erwünscht mit dem Vermerk "Wiesnmarken" über https://www.augustiner-restaurant.com/reservierung/)

Bräurosl (bis 31.12.2023)

Stammhaus "Donisl" am Marienplatz, Weinstraße 1, 80333 München. Nicht verbrauchte Verzehrgutscheine werden nach der Wiesn bis einschließlich 31.12.2023 einmalig pro Bestellung gegen Vorlage der Gutscheine samt Rechnung im Original vor Ort im Wiesnbüro (Thiereckstraße 4, 80331 München) erstattet.

Festzelt Tradition (bis 31.12.2023)

"Ratskeller München", Marienplatz 8, 80331 München

"Schnitzelwirt im Spatenhof", Neuhauser Straße 39, 80331 München

Jeweils abzüglich 10 Prozent Bearbeitungsgebühr.

Fischer Vroni (bis 31.12.2023)

Stand der Fischer-Vroni auf der Auer Herbst Dult (14.10.2023 bis 22.10.2023)

Alternativ können Wertmarken vom 17.10.2023 an bis 31.12.2023 im Wiesnbüro der Fischer-Vroni erstattet werden. Es wird um die Verwendung eines Rückgabeformulars gebeten (Rückgabeformular "Oktoberfest Wertmarken 2023").

Hacker Festhalle (bis 31.10.2023)

"Gasthof zum Wildpark", Tölzer Straße 2, 82064 Straßlach, nicht an Sonn- und Feiertagen. Der zusätzliche Aufwand wird beim jeweiligen Gutschein in Anrechnung gebracht. Alternativ können bis 31.12.2023 nicht verbrauchte Gutscheine mit dem Rückgabeformular inkl. der Rechnung zurückgesendet und erstattet werden. Die Rücküberweisung erfolgt auf das Konto des Käufers.

Herzkasperlzelt (bis 31.12.2023)

"Wirtshaus Fraunhofer", Fraunhoferstr. 9, 80469 München

Hofbräu-Festzelt (bis 31.12.2023)

"Hofbräukeller", Innere Wiener Straße 19, 81667 München (außer sonntags und feiertags)

Käfer Wiesn-Schänke

Wiesn-Gutscheine können nach Auskunft des Käfer Wiesn-Büros in allgemeine Käfer-Gutscheine umgewandelt werden und sind dann drei Jahre gültig.

Löwenbräu Festhalle (bis 22.12.2023)

"Hirschau", Gyßlingstraße 15, 80805 München; im Restaurant nur Mittwoch bis Samstag, im Biergarten täglich. Eine Reservierung ist erwünscht unter Telefon 089 / 360 90 490; keine Brauerei-Gutscheine.

Marstall Festzelt (bis 31.12.2023)

"Leger am Dom", Kaufingerstr. 24 (Eingang Liebfrauenstraße), 80331 München

Ochsenbraterei (bis 31.12)

"Michaeligarten Restaurant", Feichtstraße 10, 81735 München (bis 31.12.2023)

In den Biergärten "Hopfengarten", Siegenburger Str. 43, 81373 München, "Zum Flaucher", Isarauen 8, 81379 München, "Kugler Alm", Linienstraße 93, 82041 Oberhaching und "Michaeligarten", Feichtstraße 10, 81735 München, (bis 31.10.2023)

Bei der Einlösung nach dem Oktoberfest wird eine Bearbeitungsgebühr von 12,5 Prozent in Abzug gebracht.

Schottenhamel-Festhalle (bis 30.12.2023)

"Paulaner am Nockherberg", Hochstraße 77, 81541 München, nur einlösbar im Wirtshaus (nicht an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester), Gutscheine sind nur im Wirtshaus einzulösen, im SB-Biergarten und auf Veranstaltungen nicht.

Schützen-Festzelt (bis 31.12.2023)

"Löwenbräukeller", Stiglmaierplatz, Nymphenburger Str. 2, 80335 München, Gutscheine können bis einschließlich 31. Dezember 2023 eingelöst werden, wie es heißt "kulanterweise und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht".

Schützenlisl-Festzelt (bis 31.12.2023)

"Zum Stiftl", Weinstraße 3, 80333 München (nur von Sonntag bis Donnerstag)

Weinzelt (bis bis 31.12.2023)

"Seehaus im Englischen Garten", Kleinhesselohe 3, 80802 München

Paulaner-Festhalle (bis 31.12.2023)

Nicht verbrauchte Bier- und Essenszeichen (Chips/20 Euro) können bis 31.12.23 und ausschließlich nur vom direkten Kunden/Käufer - nicht über Dritte - zurückgegeben und erstattet werden. Im Büro der WFPG in der Fürstenfelder Straße 7, 5. Stock in 80331 München, Montag bis Mittwoch von 9.00-15.00 Uhr.