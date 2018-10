2. Oktober 2018, 17:17 Uhr Oktoberfest 2018 - Aktuelles zur Wiesn Der Heimweg von der Wiesn hat einen besonderen Zauber

Die Wiesn 2018 läuft - und damit jede Menge Bier. Ein Überblick über die aktuellsten Nachrichten und Geschichten rund um das Münchner Oktoberfest.

Innerhalb von Minuten füllt sich der Goetheplatz mit grölenden Männergruppen. Jugendliche torkeln hinab zur U-Bahn oder zu McDonald's, stützen sich teils gegenseitig. Wiesngänger auf dem Heimweg stürzen manche Orte ins Chaos - doch die Zeit, wenn das Alte noch nicht ganz vorbei ist und das Neue noch nicht angefangen hat, besitzt einen ganz eigenen Charme. Impressionen aus der Nacht.

Zum Artikel: "Taxi? Kommt heut' keines mehr"

01.10.18: Anekdoten und Legenden um das Oktoberfest

Hat Albert Einstein mal im Festzelt Glühbirnen geschraubt? Gibt es im Augustinerzelt manchmal Paulaner? Hinter den meisten Wiesn-Legenden steckt kein Körnchen Wahrheit, doch ihrer Verbreitung steht das nicht entgegen.

Zum Artikel: Die wilden Geschichten um die Wiesn

01.10.18: Digitalisierung auf der Wiesn

Gesichtserkennung ist in den Welten der künstlichen Intelligenz ja längst ein alter Hut. Da arbeiten internationale IT-Konzerne schon seit vielen Jahren dran, mit ganz beachtlichen Fortschritten. Dabei wird das nächste große Ding gerade auf dem Oktoberfest entwickelt: die Hendlerkennung! Und zwar im kleinen Ammerzelt. Man ist damit schon ziemlich weit fortgeschritten - wie auch sonst in Sachen Digitalisierung.

Zum Artikel: World Wide Wiesn

01.10.18: Pendler haben es zur Wiesn schwer

Das S steht für Suff, wofür auch sonst in diesen Tagen. Es ist Oktoberfestzeit, und in der S-Bahn treffen sich nervöse Blicke. Abfahrt am Hauptbahnhof, stadtauswärts. Wer weiß, was gleich passieren wird? Das größte Volllauffest der Welt ist ein großer Spaß, für Pendler aber eher weniger. Zum Glück gibt es findige Lokführer.

Zur Glosse: Das S in S-Bahn steht für Suff

30.09.18: Italiener-Wochenende im Hofbräuhaus

In München kennt jeder das Italienerwochenende, in Italien fast keiner. Das Hofbräuhaus wird zur Anlaufstelle für alle, die auf der Wiesn keinen Platz gefunden haben - nicht nur für Italiener. Aber die singen am lautesten.

Zur Reportage: "Was brauchen wir das Oktoberfest?!"

30.9.18: Sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest

Ein 32-Jähriger Mann konnte gefasst werden, er sitzt nun in Haft. Außerdem im Polizeibericht: eine Masskrug-Attacke, ein ausrastender Brite im Dirndl und Geisterbahn-Einbrecher.

Zu den Polizeimeldungen: Übergriffe, Ausraster, Einbrecher

30.9.18: Besucheransturm dank bestem Wiesnwetter

Zur Halbzeit mit 3,3 Millionen Besuchern etwa zehn Prozent mehr als 2017 und ein Bierverbrauch pro Kopf, der sich auf Vorjahresniveau bewegt: Das sind die wichtigsten Kernzahlen der diesjährigen Halbzeitbilanz auf der Wiesn. Die gemeldeten Sexualstraftaten auf dem Oktoberfest waren weniger.

Zur Halbzeitbilanz: Mehr Besucher, weniger Straftaten

30.9.2018: Haftbefehl nach tödlichem Streit vor Bierzelt

Bei einer Auseinandersetzung vor dem Augustinerzelt ist ein 58-Jähriger ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter hat sich nun gestellt - und ist bereits polizeibekannt.

Zur Meldung: Tödlicher Streit ist "absoluter Ausnahmefall auf dieser Wiesn"

30.9.2018: Das Leiden der Wiesn-Nachbarn

Lärm, Dreck und Verkehrschaos: Die Anwohner rund ums Oktoberfest müssen jedes Jahr wieder leiden. Von der Stadt fühlen sie sich allein gelassen.

Zum Text: Wiesn für Anwohner? Hölle, Hölle, Hölle!

29.9.2018: Die Promi-Sichtungen des Tages

Ein Wurst-Magnat, ein Superweib-Ehemann und die Tochter eines Kristall-Imperiums feiern - wo auch sonst - im Käferzelt.

Zur Bildergalerie: Didi, Calli und die Bonzen

29.9.2018: Wo die hippe Blasmusik herkommt

"Dem Land Tirol die Treue" wurde 2017 auf dem Oktoberfest öfter gespielt als "Atemlos" oder "Angels". Was ist das für ein Stück?

Zum Artikel - Ein Tiroler Marsch wird zum Wiesn-Hit