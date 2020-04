Greislig, ja das ist der richtige Ausdruck, wenn man es auf Münchnerisch sagen will. Die Theresienwiese ist ziemlich "greislig", also auf Hochdeutsch: hässlich, die meiste Zeit des Jahres jedenfalls. Dann liegt sie nämlich da, zu Füßen der Bavaria, und gammelt vor sich hin. Zwischenzeitlich lässt sie sich benutzen, als Abspielfläche für das Tollwood-Winterfestival oder für den Großflohmarkt des Bayerischen Roten Kreuzes, als Parkplatz, und natürlich für das Frühlingsfest, auch dafür. Aber das sind Begleiterscheinungen. Eigentlich gibt es sie - beste Lage am Innenstadtrand, eigentlich unbezahlbar, immobilientechnisch betrachtet - als Freifläche nur noch aus einem einzigen Grund: wegen des Oktoberfests.