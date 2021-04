Die 45 Jahre alte Frau, die am Ostermontag von ihrem Lebensgefährten mit einer Hantel attackiert worden war, ist zwei Tage später ihren Verletzungen erlegen. Die beiden hatten in den frühen Morgenstunden in ihrem Haus in Oberhaching heftig gestritten. Dabei schlug der 49-Jährige mit einer sechs Kilo schweren Hantel auf seine Partnerin ein. Anschließend informierte er Nachbarn, stieg in sein Auto und fuhr davon.

Die Nachbarn fanden die schwer verletzte Frau und verständigten den Notruf. Die beiden minderjährigen Kinder des Paares waren ebenfalls im Haus, sie wurden körperlich nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 45-Jährige umgehend auf die Intensivstation. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb sie dort am Nachmittag des 7. April.

Ihr Lebensgefährte war da bereits tot: Etwa eine Stunde nach der Tat hatte er seinen Wagen auf der B 318 nahe der Gemeinde Waakirchen im Landkreis Miesbach offenbar mit Absicht gegen einen Baum gelenkt. Trotz Reanimationsversuchen der Rettungskräfte starb er noch an der Unfallstelle.

Anmerkung der Redaktion: Wegen Nachahmungsgefahr berichten wir in der Regel nicht über Selbsttötungen. Da im vorliegenden Fall zugleich ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt, überwiegt das öffentliche Interesse. Wenn Sie sich betroffen fühlen von Suizidgedanken, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 0800-11 10 111 oder www.telefonseelsorge.de.