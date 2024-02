Die Live-Übertragung der Starkbier-Probe auf dem Nockherberg fand im Bayerischen Fernsehen deutlich mehr Zuschauer als im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Senders schalteten 2,6 Millionen Menschen ein - 700 000 mehr als 2023. Aus Bayern kamen demnach 1,8 Millionen Zuschauer, womit der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fast bei einem Drittel lag (28,1 Prozent).

Die gut dreistündige Übertragung von Festrede und Singspiel ist traditionell eine der quotenstärksten des Senders. In den vergangenen Jahren wurde sie lediglich von der Fastnacht in Franken übertroffen. Diese kam in diesem Jahr auf 3,8 Millionen Zuschauer.

Mit 2,6 Millionen nähert sich die Nockherberg-Quote den Vor-Corona-Werten an. 2019 waren 2,7 Millionen Zuschauer registriert worden. Nach der Corona-Pause 2020 schalteten bei der rein digitalen Fastenpredigt 2021 weniger als zwei Millionen Menschen ein (1,9). 2022 war das Spektakel wegen des Kriegs in der Ukraine entfallen.