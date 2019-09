Vergleichsweise leer sieht das Oktoberfest da vom Karussell herab gerade aus. Dabei feiert an den Wochenenden die Bevölkerungszahl von Mainz und Lübeck zusammen.

Die zweite Halbzeit hat begonnen. Der neunte von insgesamt sechzehn Oktoberfesttagen geht zu Ende. "Was, schon?", trauern die einen. "Noch eine Woche!", lamentieren die anderen. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Ich gehöre zu den Was-schon-Sagern. Weil mein erster Besuch in diesem Jahr noch aussteht. Zwei sollen es am Ende schon noch werden. Und wahrscheinlich, weil mich das Gefühl beschleicht, erstaunlich wenig davon mitzubekommen, dass sich seit nun bereits mehr als einer Woche der tägliche Wiesn-Wahnsinn auf dem größten Volksfest der Welt Bahn bricht. Zu wenig - abgesehen von unserer Berichterstattung versteht sich.

Der Parkplatzmangel in meinem Viertel? Auch nicht schlimmer als sonst. Die Dirndl-und-Lederhosen-Armada: Nur versprengte Mitglieder gesehen. Von mir aufgefundene Alkoholleichen: null. Auf Englisch den Weg erklärt: ein Mal. Doch womöglich spielt mir meine Psyche bloß einen Streich. So ist das eben mit der subjektiven Wahrnehmung. Sie macht vor nichts Halt, noch nicht mal vor dem Oktoberfest.

Damit die Stadt aber nicht nur über gefühlte Wiesn-Wahrheiten diskutieren muss, präsentiert der Wirtschaftsreferent immer am zweiten Sonntag eine - Obacht! - nüchterne Bilanz: 3,3 Millionen Gäste, 72 verspeiste Ochsen, 3577 versorgte Patienten, der Bierkonsum gegenüber dem Vorjahr: stabil. Mein Kollege Franz Kotteder hat alle wichtigen Daten für Sie zusammengefasst und ins Verhältnis zu vorangegangen Jahren gesetzt. Ein Rätsel bleibe lediglich, warum bei Kindern die Lama-Luftballons so viel beliebter sind als die mit Einhörnern.

Wie fällt Ihre ganz subjektive Halbzeitbilanz aus? Hoffentlich positiv!

Das Wetter: Anfangs windig, es kann noch ein wenig nieseln. Später zeitweise sonnig und es bleibt trocken. Höchstwerte um 20 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtwerke kaufen Solarparks in ganz Deutschland Mit dem Ankauf von bis zu zwölf Solarparks wollen die Stadtwerke in das Geschäft mit bestehenden Photovoltaikanlagen einsteigen. Dafür wird eine Summe im oberen zweistelligen Millionenbereich investiert.

Mehr Luft für München Damit sich die Stadt abkühlt, braucht es freie Schneisen zu den Alpen. Doch im Südosten Münchens wird immer mehr gebaut. Jetzt erkennt man in Neubiberg und Unterhaching, welche Auswirkungen das haben könnte.

Die Eisbachwelle verschwindet hinterm Vorhang Keine Selfies vor der Welle: Am Wochenende blockieren Surfer eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt. Aus Protest, zum Leidwesen Hunderter Touristen.

MÜNCHEN ZUM OKTOBERFEST

MÜNCHEN ERLESEN

