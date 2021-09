Zu neuen Herbst-Kursen lädt das Stadtteilbüro Neuperlach, Gerhart-Hauptmann-Ring 56, ein. Los geht's am 30. September mit "Englisch-Konversation", der Kurs findet fünf Mal donnerstags statt und kostet 25 Euro. Darauf folgt am 2. Oktober ein "Kräuterspaziergang im Truderinger Wald - Superfood am Wegrand", von 14 bis circa 17 Uhr; Unkostenbeitrag zehn Euro. Am 9. Oktober von 14 bis 17 Uhr, ist ein "Seifenworkshop" im Angebot (zehn Euro plus sieben Euro für Material). Am 2. November heißt es "Fit mit Manu für Frauen", fünf Mal dienstags, 19.30 bis 19.30 Uhr (24 Euro), sowie am 4. November "Line-Dance", sechs Mal montags von 18 bis 19 Uhr (15 Euro). Anmeldung ab sofort zu den Infothekenzeiten des Stadtteilbüros: montags 12.30 bis 14.30 Uhr, dienstags 12.30 bis 16 Uhr, mittwochs 17 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter Telefon 670 89 04.