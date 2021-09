Es ist schön - aber mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen. Deshalb ist Neuperlach auch Teil des staatlich geförderten Sanierungsprogramms "Sozialer Zusammenhalt" (früherer Name "Soziale Stadt"). Dabei geht es in erster Linie um die energetische Sanierung von Gebäuden sowie die Aufwertung zentraler Orte wie dem Hanns-Seidel-Platz oder dem Ostpark. Die Neuperlacher SPD lädt daher gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Claudia Tausend für Samstag, 4. September, 14 Uhr, zu einer Führung ein. Treffpunkt ist der Busbahnhof Neuperlach Zentrum am Hanns-Seidel-Platz. Von dort geht es zum Förderschwerpunkt Lätarekirche, vorbei am ehemaligen Allianzgebäude über die Neuperlacher Brücken zur Sportanlage des SVN. Auf dem Weg werden auch Stadträtin Lena Odell, der stellvertretende Bezirksausschussvorsitzende Kurt Damaschke und die BA-Jugendbeauftragte Helena Schwinghammer Infos zu den einzelnen Projekten liefern.