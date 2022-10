Für die Museen in der Ukraine begann der Krieg schon 2014. Schon damals wurden Häuser beschädigt und Sammlungen ausgelagert. Vor wenigen Tagen hat neben dem National Art Museum of Ukraine im Zentrum Kiews eine Rakete auf einem Spielplatz im Schewtschenko-Park eingeschlagen, die Bilder gingen um die Welt. Yuliya Vaganova vom Kunstmuseum fragt sich, was noch geschehen muss, um die Menschheit davon zu überzeugen, dass auch Kulturinstitutionen geschützt werden müssen. Nun hält Vaganova auf Einladung des Lenbachhauses einen Vortrag in München. Es geht um die Rolle von Museen im Krieg, darum, was kulturelle Institutionen in solch extremen Zeiten und unter diesen Bedingungen leisten können. Und um die Frage, ob es möglich ist Kulturgüter zu schützen.

Museen in Zeiten des Krieges, Vortrag von Yuliya Vaganova, Georg-Knorr-Saal, Lenbachhaus, Luisenstr. 33, Mo., 17. Okt., 19.30 Uhr