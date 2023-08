Hollywood-Glamour bei der IAA Mobility in München: Am 5. September wird Oscar-Gewinnerin Natalie Portman zu Gast sein - und bei der IAA Conference als Rednerin auftreten. Das teilte der Veranstalter am Montag mit. Portman positioniert sich schon seit vielen Jahren zu gesellschaftspolitischen Themen - für Klimaschutz und Tierrechte, gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit. Die 42-Jährige will zum Thema nachhaltige Mobilität sprechen.

"Damit der Wandel zu einer nachhaltigen Mobilität gelingt, müssen nachhaltige Mobilitätslösungen für jeden erschwinglich und zugänglich sein", betont Portman laut Mitteilung. "Ich freue mich darauf, auf der IAA Mobility über die Möglichkeiten zu diskutieren, dies zu erreichen." Sie glaube, dass jeder Einzelne in seinem Alltag einen Beitrag leisten kann, dass es aber der richtigen Rahmenbedingungen bedarf.

Die Schauspielerin ist eine von mehr als 500 Rednerinnen und Rednern aus Politik und Wirtschaft sowie der bedeutendsten Unternehmen aus der Automobil-, Technologie-, Fahrrad-, und Mikromobilitätsbranche, die zwischen 5. und 10. September in München zusammenkommen.

Die Veranstalter freuen sich auf den Hollywood-Star auf dem Münchner Podium. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), sagt: "Natalie Portman ist eine authentische Persönlichkeit, die sich neben ihrer internationalen Filmkarriere seit Jahren erfolgreich für gesellschaftspolitische Themen einsetzt." Nach Ansicht von VDA-Geschäftsführer Jürgen Mindel zeigt die Teilnahme Portmans, dass das Interesse an Themen rund um klimafreundliche und digitale Mobilität in der Gesellschaft weit verbreitet sei. "Mit ihr gewinnen wir eine Person, die schon oft bewiesen hat, dass mit Haltung und Hartnäckigkeit viel in der Gesellschaft erreicht werden kann." Auch Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München, freut sich auf ihren Beitrag: "Natalie Portman ist ein Star, der schon oft vorbildlich Position bezogen und andere damit inspiriert hat."

Portman ist unter anderem durch ihre Rolle in "Star Wars"-Filmen bekannt, in denen sie die Königin Padmé Amidala spielte. Die Tochter eines israelischen Vaters und einer jüdisch-amerikanischen Mutter stand schon als Zwölfjährige vor der Kamera. 2011 gewann sie den Oscar für ihre Rolle als Balletttänzerin Nina Sayers in dem Film "Black Swan".

Die IAA, einst eine der bedeutendsten Automobil-Fachmessen der Welt, ist vor zwei Jahren von Frankfurt nach München umgezogen. Mit dem Umzug änderte sich auch das Konzept: Mit dem neuen Namen IAA Mobility sollte gezeigt werden, dass der Fokus nicht mehr allein auf Autos liegt, sondern auf allem, was Menschen bewegt - E-Bikes, E-Scooter, öffentliche Verkehrsmittel, Züge, Busse, Bahnen.