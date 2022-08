Nach der Stadt-Rrallye bringt der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) nun auch eine Rätseltour durchs Umland heraus. Das Prinzip: Die Teilnehmer radeln zu bestimmten Orten und beantworten dann Fragen dazu. Jede der vier neuen Touren führt dabei durch zwei der insgesamt acht MVV-Verbundlandkreise.

So geht es auf eiszeitlichen Spuren durch das Fünf-Seen-Land von Starnberg nach Fürstenfeldbruck und durch die Amperauen von Dachau nach Freising. Eine Tour führt zwischen Isar und Starnberger See von Baierbrunn nach Wolfratshausen, eine andere von Erding an der Sempt entlang und durch den Ebersberger Forst bis nach Ebersberg. Fragen zu Denkmälern und anderen markanten Wegpunkten säumen die Strecken. Die meisten Fragen lassen sich nur an Ort und Stelle lösen. Alle Start- und Zielpunkte der Rallyes sind gut mit S-Bahn und Regionalzug erreichbar.

Die Rallyes können von 1. September an unter www.mvv-radlrallye.de direkt auf dem Smartphone gelöst werden. Dort - und im MVV-Radroutenplaner unter rad.mvv-muenchen.de im Menü "Zeige in Karte" - gibt es GPS-Tracks und Übersichtskarten. Anfang September liegen auch kostenlose Faltpläne zu den Touren in den MVV-Regionalbussen aus.