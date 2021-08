Im Deutschen Theater ist "Oh, wie schön ist Panama" an drei Tagen als Vorschau zu sehen. Die Handlung um die Kultfiguren aus Janoschs Welt wird dank der Vorlagen von Florian Schmidt zum interaktiven Singspiel.

Von Sarah Zapf

"Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andre sehn'", lautet die erste Strophe eines bekannten Volksliedes. Eine ganz spezielle Seefahrt unternehmen auch der kleine Tiger, der Bär und die Tigerente, die für drei Tage im August auf der Bühne des Deutschen Theaters in ferne Länder schippern werden. In dem Musical des Kinderbuchklassikers "Oh, wie schön ist Panama" dürfen alle selbst ernannten Seefahrer, Glückssucher und Weltenbummler in Janoschs Welt der Kultfiguren abtauchen. Dem ersten Reinschnuppern in das Musical vom 12. bis 15. August folgt dann im Dezember der offizielle Start.

Die Musical-Handlung orientiert sich dabei am gleichnamigen Kinofilm: In einem gemütlichen Häuschen am Fluss leben Tiger und sein Freund Bär. Eines Tages finden sie am Strand eine Holzkiste. "Panama" steht drauf, und sie duftet wunderbar nach Bananen. So beginnen die Abenteuer der drei Gestalten auf einer Reise ins unbekannte Panama - denn dem Geruch nach zu schließen, ist dort bestimmt alles schöner, größer und besser als hier.

Die kreative Ausgestaltung und Umsetzung hat Irina Probost inne, die schon lange mit Janosch zusammenarbeitet. Gemeinsam mit dem Komponisten Reinhold Hoffmann, der einigen aus der niederbayrischen Band Haindling bekannt sein dürfte, nimmt sie die Zuschauer mit an Bord des Segelboots mit Kurs auf das vermeintliche Paradies. Ein klassisches Disney-Musical sei es jedoch nicht, so Hoffmann. Es werden auch keine Arien zu hören sein, denn "die Musik ist einfach unkompliziert, witzig und fröhlich." In der fünfköpfigen Live-Band, die als schrullig-liebenswerte Kuh-Herde verkleidet die erfrischenden Lieder von Pop über Rock bis zum Hip-Hop gestaltet, erklingt von Tuba bis Ukulele auch ein buntes Instrumentarium. Dabei sei es für Hoffmann selten so einfach gewesen, originelle und mitreißende Lieder zu vorhandenen Liedtexten zu erschaffen. Dank der Vorlagen von Florian Schmidt, der federführenden Hand des Musicals, entstand ein interaktives Singspiel für alle Weltenbummler ab vier Jahren. Eine lustige und romantische Seefahrt der besonderen Art, bei der Mitsingen übrigens ausdrücklich erwünscht ist.

Oh, wie schön ist Panama, Previews Do.-So., 12.-15. August, 15 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13, Telefon 21837300