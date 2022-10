Ein Kaleidoskop an Farben

Von Klaus Kalchschmid

Zeitgenössische Musik darf grooven und sogar ein Lächeln aufs Gesicht der Hörer zaubern. So beim großartigen Konzert der musica viva im Herkulessaal mit den BR-Symphonikern unter Johannes Kalitzki. Iannis Xenakis' "Jalons" (1986) für 15 solistische Streicher, Holz- und Blechbläser ist ein Kaleidoskop, wie man es als Kind voller Bewunderung für die vielen Veränderungen immer wieder anschaute. Hier gibt es hörend stets neue Konstellationen, Farbschattierungen und Rhythmen der Instrumentengruppen zu bewundern.

Milica Djordjevićs "Mit o ptici - Vogelmythos" erzählt die Geschichte eines aus Sand und Wasser erschaffenen Vogels, der zu einem blutüberströmten Giganten heranwächst, der alle Sehnsüchte und Leidenschaften des Mannes enthält, der ihn gezeugt hat, aber nicht bereit ist für die Welt. Ihn zu erschlagen, hilft nicht, er gebiert sich immer wieder neu, bis sein Schöpfer erkennt, dass mit ihm er sich selbst akzeptieren muss.

Diese tiefe Fabel erzählt Djordjević in vier Teilen für Chor und Orchester des BR ganz wundersam plastisch, auch wenn man den zweisprachigen Text im Programmheft nicht mitliest. Vom zarten Beginn über eine gewaltige Steigerung, die den Vogel zum Monster werden lässt, bis hin zur Beruhigung und dem Frieden am Ende kann man fast jeden einzelnen Moment der Erzählung verfolgen. Manchmal freut man sich auch einfach nur an der farbigen Sprachvertonung, die der BR-Chor traumhaft schillernd transportiert.

Die zweite Uraufführung war das 2018 bis 2020 entstande Violinkonzert von Nicolaus Richter de Vroe. Auch hier ist das Staunen groß: Etwa über die feinen, dichten Schraffuren der Geige an der Seite der japanischen Mundorgel Sho und der Glissandi zweier Kontrabässe. Mittendrin plötzlich ein Kaleidoskop aus Zitaten einmal quer durch die Violin-Literatur mit Alban Berg im Zentrum, bevor am Ende der erste Tutti-Geiger nach links backstage verschwindet und der mit ihm duettierende Solist Ilya Gringolts nach hinten ins Foyer entweicht. Wie de Vroe, der mit diesem Abschiedsgeschenk als Geiger des BR-Symphonieorchesters in den Ruhestand entlassen wird.