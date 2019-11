Angela, 33, Senior Consultant im Qualitätsmanagement

"Meine Tochter ist viereinhalb Monate alt, ich habe bei meinem Arbeitgeber eine Elternzeit von einem Jahr beantragt. Ich habe auch gesagt, dass ich erst dann zurückkommen werde, wenn ich einen Kitaplatz gefunden habe. Das habe ich schriftlich mit dem Unternehmen vereinbart. Vor einigen Wochen hörte ich, dass viele Leute entlassen werden. Ich habe mich sicher gefühlt, weil ich ja in Elternzeit bin und nicht gekündigt werden kann. Aber am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von der Personalabteilung. Sie sagten mir, dass meine Position nicht mehr gebraucht werde. Und dass ich die Firma verlassen soll, gegen eine Abfindung. Daraufhin habe ich mir einen Anwalt genommen. Er hat mich beruhigt und mir gesagt, dass ich gute Chancen habe, auf meinen Arbeitsplatz zurückzukehren, auch wenn es vor Gericht geht. Außer das Unternehmen geht pleite. Ich habe das Angebot der Personalabteilung dann abgelehnt. Nach meiner Elternzeit würde ich gerne in Teilzeit arbeiten. Ich mag meine Stelle, ich möchte aber auch Zeit mit meinem Kind verbringen können. Seit ich in Elternzeit gegangen bin, hat sich die Firma total verändert. Wenn ich zurückkomme, werden sehr viele meiner Kollegen nicht mehr da sein, auch die Prozesse werden sich geändert haben. Aber ich habe beschlossen, meine Elternzeit jetzt zu genießen und mir nicht ständig Sorgen um die Zukunft zu machen."

Sabine, 35, Senior Projektmanager

"Ich habe zwei Jahre Elternzeit angemeldet, weil ich nach einem Jahr zuhause erst einmal in Teilzeit auf meine alte Position zurückkommen wollte. Kurz bevor ich in Elternzeit gegangen bin, wurde ich zur Abteilungsleiterin befördert. Ich habe bei einem großen Münchner Unternehmen ein Team von acht Leuten geleitet. Während meines ersten Jahres in Elternzeit kamen irgendwann die ersten Fragen: "Du möchtest wahrscheinlich kein Team mehr?" Auch für meinen Chef schien klar zu sein, dass ich keine Führungsposition mehr möchte. Eine Kollegin hat mich gefragt, ob ich, wenn ich zurückkomme, ihre Sachbearbeiterin werden will. Und das obwohl ich vorher Abteilungsleiterin war. Ich habe mir dann einen neuen Job gesucht und gekündigt. Nicht nur wegen dieser Fragen, sondern auch, weil es einfach gut gepasst hat. Mit meinem neuen Arbeitgeber habe ich ausgehandelt, dass ich eine Vollzeitstelle habe, aber im ersten Jahr nur 75 Prozent arbeiten werde. Eine Führungsposition habe ich in dem neuen Unternehmen nicht. Auch finanziell war die neue Stelle kein Gewinn für mich. Aber der Job macht mir Spaß und ich habe die Möglichkeit, auch von Zuhause aus zu arbeiten. Das ist mir wichtig, jetzt, wo ich ein Kind habe."

Manuela*, 35, Senior Account Manager

"Ich habe vor zehn Jahren angefangen, in einem kleinen Unternehmen zu arbeiten. Das war mein erster Job nach der Uni. Vor eineinhalb Jahren sind meine Zwillinge zur Welt gekommen. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen Kitaplatz für beide bekommen würde. Deshalb habe ich vier Jahre Elternzeit angemeldet. Bei Zwillingen hat man ja den doppelten Anspruch. Ich habe meinem Chef aber auch damals schon schriftlich mitgeteilt, dass ich schon nach eineinhalb Jahren wieder anfangen möchte zu arbeiten, wenn ich zwei Kitaplätze für die beiden bekomme. Das hat geklappt, seit Oktober gehen meine Zwillinge in die Kita. Und ich hätte gerne im Januar wieder angefangen zu arbeiten. Aber nun hat mir mein Chef in dem Gespräch, um das ich ihn gebeten habe, gesagt, dass er sich mich nicht leisten kann. Das Unternehmen ist klein, mein Chef hat weniger als 15 Mitarbeiter und deshalb muss er mir nichts anbieten. Außer meiner alten Vollzeitstelle nach den vier Jahren Elternzeit. "Ich bin kein Wohltätigkeitsverein", hat er zu mir gesagt. Ich bin enttäuscht. Und es ärgert mich, dass mein Chef einfach so entscheiden kann, dass er mich jetzt nicht zurücknimmt. Er hat alle Rechte, und ich habe nichts. Nur, weil es ein kleines Unternehmen ist, stehe ich jetzt vielleicht ohne Arbeitsplatz da. Und jetzt frage ich mich, wie ich einen Job finden soll, bei dem ich von Anfang an in Teilzeit arbeiten kann. Denn es ist mir wichtig, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, auch wenn ich wieder arbeite."

Jessica, 37, Beraterin für Kundenbindung

"Bevor ich Kinder hatte, war ich als Beraterin beruflich viel unterwegs. Als ich schwanger wurde, plante ich, nach einem Jahr Elternzeit in den Job zurückzukehren. So wie es im Moment eben Standard ist. Doch dann hielt ich meine Tochter in den Armen. Und ich wusste: So klein gebe ich sie ganz bestimmt nicht ab. Mir war immer klar: Ich möchte wieder arbeiten. Aber ich finde, solange die Kinder so klein sind, ist es viel zu früh. Ich habe meine Elternzeit dann auf drei Jahre verlängert. Das ging problemlos, ich habe einen sehr verständnisvollen und familienfreundlichen Arbeitgeber. Noch während ich in Elternzeit war, kam meine zweite Tochter auf die Welt. Bei ihr und auch bei meiner dritten Tochter habe ich erst zwei Jahre Elternzeit eingereicht und dann auf drei Jahre verlängert. Einfach um die Möglichkeit zu haben, doch früher in den Job zurückzukehren, wenn sich zum Beispiel bei meinem Mann beruflich etwas verändert. Er ist in unserer Familie der Hauptverdiener. Es wird also immer so sein, dass ich beruflich zurückstecken muss, wenn die Kinder zum Beispiel krank sind. Meine dritte Tochter ist eineinhalb Jahre alt. Wenn sie in zwei Jahren in den Kindergarten geht, will ich wieder anfangen zu arbeiten. Ich war dann fast neun Jahre in Elternzeit. Ob ich das Gefühl habe, etwas verpasst zu haben? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Zeit als Person gereift bin. Meine Karriere pausiert eben im Moment. Im kommenden Jahr will ich mit meinem Arbeitgeber sprechen und fragen, was sie mir für den Wiedereinstieg anbieten können. Ich würde gerne vormittags in Teilzeit arbeiten."

Carlotta*, 34, Managerin Strategisches Marketing

"Vor meiner Elternzeit habe ich in meiner Firma eine Führungsposition übernommen. Die Beförderung war für mich ein sehr wichtiger Schritt. Als ich schwanger war und mit meiner Chefin über den Wiedereinstieg gesprochen habe, sagte ich ihr, dass ich gerne wieder Verantwortung übernehmen würde - dass das aber nicht sofort bei meiner Rückkehr sein muss. Heute würde ich das anders machen. Ich würde sehr viel Druck aufbauen, damit ich die Position wiederbekomme. Meine Chefin sagte mir, noch bevor mein Kind auf der Welt war, dass ich keine Teamführung übernehmen könne, wenn ich nach der Elternzeit weniger als 80 Prozent arbeite. Für mich war schon damals klar, dass ich das nicht schaffen werde, weil mein Mann beruflich viel unterwegs ist und wir keine Großeltern in München haben, die uns regelmäßig helfen könnten. Heute würde ich viel mehr Fragen stellen. Was genau kann ich nicht leisten, wenn ich zum Beispiel nur 75 Prozent arbeite? Warum kann ich dann kein Team führen? Dann hätten wir vielleicht Lösungen gefunden. Nach einem Jahr Elternzeit bin ich zurückgekommen, in Teilzeit, mit 60 Prozent. Das ist zwei Jahre her. Eine Führungsposition habe ich immer noch nicht, obwohl ich bereit wäre, deutlich mehr zu arbeiten. Ich überlege, die Firma zu wechseln. Aber es ist sehr schwierig, eine Führungsposition zu bekommen, wenn man in Teilzeit arbeiten will."

*Namen geändert