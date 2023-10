Erst ein paar deutsche Wörter im Singsang, dann kamen ein paar türkische Wörter. Ungefähr so hat Elan Pinar schon mit drei oder vier Jahren gesungen. Seine Eltern erkannten, dass Musik für einen kleinen, aufgeregten Jungen das richtige ist und schickten Elan in den Musikunterricht - zwölf Jahre Klarinette, ein bisschen Saxophon. Später hörte er dann Tupac, seine große Schwester teilte USB-Sticks und Festplatten mit ihm. In seiner Jugend kamen Rapper wie Drake dazu, Mädchen, die er toll fand, sang er Bruno Mars vor. Bis er dann mit 20 Jahren von einer bayerischen Kleinstadt nach München kam und in einem Umfeld voller kreativer Menschen landete, die ihn dazu animierten, selbst Musik zu machen.

Heute singt der 26-Jährige, der sich als Künstler Allan Chari nennt, vor allem auf Deutsch - die Sprache, mit der er am besten seine Gefühle ausdrücken kann. Immer wieder lässt er englischen, aber auch französischen und türkischen Slang einfließen. Seine Musik bewegt sich im R&B, manchmal tanzbarer, manchmal melancholischer. Es geht um Liebe, seinen Alltag, seine Freunde.

Elan sagt, er hat einen hohen Anspruch an seine Texte, er nimmt sich viel Zeit für sie. "Du kannst zu meiner Musik weinen, lachen, an der Isar chillen, kochen. Aber du kannst auch bewusst auf den Text hören und merken, dass er rund ist, ich würfele nicht einfach irgendwas zusammen."

Mit 23 Jahren releast Allan Chari dann seinen ersten eigenen Song. "Der erste Release war aufregend. Du ziehst metaphorisch deine Hose aus. Und dann stehst du da, nackt. Und dann siehst du, wer schaut dich freundlich an, wer mitleidig, wer böse." Gerade deswegen ist es Elan wichtig, Menschen um ihn zu haben, die ihn pushen und denen er vertrauen kann. Auch seine Eltern gehören zu seinem Supporter-Kreis. "Meine Mama ist sehr stolz, sie hat mich von Anfang an ermutigt. Meinen ersten Song hatte sie lange als Handyklingelton."

Dieses Jahr veröffentlicht Allan Chari noch zwei weitere Singles, danach kommt seine erste EP, die "I try to smile on pictures" heißen wird: "Weil ich auf Fotos nie lache." Neben der Musik ist Elan studierter Politikwissenschaftler, gerade arbeitet er in der Sozialforschung. In seinem Alltag beschäftigt er sich mit vielen ernsten Themen - auch deswegen möchte er in Zukunft sozialkritischer werden und noch stärker Themen wie Rassismus und Feminismus in seine Musik integrieren. "Du bist mit deiner Musik Vorbild. Du bist deren Freitagabend, Samstagabend, vielleicht auch Sonntagnachmittag. Also sag' was Cooles!"

Gerade marginalisierte Gruppen haben es schwerer, weiß Elan. Trotzdem möchte er jeden ermutigen, früher als er anzufangen und seine Träume zu verfolgen. "Du kannst nicht alles schaffen, nur weil du daran glaubst. Aber du kannst es nicht schaffen, ohne auch dran zu glauben."

Allan Chari

Stil: R&B

Besetzung: Elan Pinar

Aus: München