"Der Song ist aus der Sicht eines fiktiven Nachbarn geschrieben, der sich über unsere laute Musik beschwert", sagt Brainscha, der eigentlich Michael Brunner heißt. "Es geht aber auch darum, uns selbst und die Meinung anderer über unser Genre nicht zu ernst zu nehmen. Die Essenz ist: Mach, worauf du Lust hast, denn es wird eh immer Leute geben, die es nicht mögen." Das spiegelt sich auch im Sound der Tracks wider. Die klingen gerne mal ungeschliffen punkig, aber auch mal etwas polierter. Pop-Punk eben.

Die Begeisterung für Musik habe er schon immer gehabt, sagt Brainscha. "Als ich zwölf war, entdeckte ich einen alten Computer auf dem Sperrmüll. Ich lud mir ein Aufnahme-Programm runter, mein Nachbar klaute ein Mikrofon aus der Arbeit und so fing ich an, Musik zu machen", erzählt Brainscha und grinst. Seitdem hat sich viel verändert. "Ich habe dann in meinem Homestudio produziert und mir gedacht, es würde live einfach mehr ballern, wenn ich eine richtige Band dabei hätte." Also brauchte er jemanden, der Drums und Bass spielt, denn alles gleichzeitig zu bedienen, gestaltet sich live dann doch schwer. Über Ecken kamen Anfang dieses Jahres dann Antonios Schlemmer und Michael Schmidt dazu.

Die Liebe zur Musik verbindet die drei, sagt Michael, der sich hin und wieder gerne mal auf Antonios Schoß plumpsen lässt. Die junge Band hat Monate mit fast wöchentlichen Auftritten hinter sich. Von Festivals bis hin zu einer Hochzeit war alles dabei. "Wir sind einfach dankbar, dass wir so häufig die Möglichkeit hatten, auf Bühnen rumzuspringen", sagt Brainscha, "am besten ist der Moment, wenn die Bühnenkante sich aufzulösen scheint und wir alle zu einer großen Masse werden."

Brainscha

Stil: Pop Punk

Besetzung: Michael Brunner (Gitarre, Gesang, Songwriting), Michael Schmidt (Schlagzeug), Antonios Schlemmer (Bass, Gitarre)

Seit: 2017

Internet: https://www.instagram.com/brainscha/