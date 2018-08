13. August 2018, 18:45 Uhr Münchens älteste Wallfahrtskirche Kleinod mit großen Zielen

Vier Jahre lang ist die Kirche St. Maria Ramersdorf restauriert worden - das Ergebnis dürfte auch Menschen, die nicht fromm sind, erfreuen. Der Pfarrer möchte vor allem noch mehr Wallfahrer locken

Von Wolfgang Görl

Am Ende der Pressekonferenz gibt Diözesanbaumeister Hanns-Martin Römisch den Journalisten noch eine Formulierungshilfe mit auf den Weg: "Schreiben Sie bitte nicht, St. Maria Ramersdorf erstrahlt im neuen Glanz." Keine Angst, das hätten wir nicht geschrieben, erstens, weil man für derlei Floskeln fünf Euro ins Phrasenschwein werfen muss, und zweitens, weil es nicht stimmt.

Zwar wirft die Ramersdorfer Pfarr- und Wallfahrtskirche, deren Innenraum vier Jahre lang umfassend restauriert worden ist, beachtlichen Glanz ab, doch ist dieser nicht gänzlich neu. Er ist nur wiederaufpoliert, damit die Schönheit dieser von diversen Stilepochen geprägten Architekturpreziose samt ihren stupenden Kunstschätzen wieder richtig zur Geltung kommt. Akribisch haben die Fachleute die Schäden repariert, haben den Schmutz, der sich über die Jahre angesammelt hat, abgetragen, die Elektroinstallationen erneuert und vieles mehr. Pfarrer Harald Wechselberger, der "seine" Kirche mit verzeihlicher Unbescheidenheit - er hat ja recht - als "eines der schönsten Kleinode der Landeshauptstadt" betrachtet, ist mit dem Ergebnis der 4,9 Millionen Euro teuren Restaurierung, hochzufrieden: "Wir haben nicht die Neuauflage des alten Zopfes, aber wir wollten auch den Charakter erhalten."

Die Ramersdorfer Kirchgänger sowie die Wallfahrer werden neben Gewohntem auch einige bedeutsame Neuheiten vorfinden. Die augenfälligste ist der Altar im Chorraum, der aus einem seltenen Marmor, dem sogenannten Carrara Van Gogh, gefertigt ist. Der ovale Zelebrationsaltar ist ebenso wie der neue Ambo und das Taufbecken ein Werk der vielfach ausgezeichneten Münchner Bildhauerin Susanne Wagner. Gemeinsam mit einem Steinmetz hat sie den Marmorblock selbst in Carrara ausgesucht: "Der Stein ist sehr lebendig. Seine viele Farben nehmen die Farben des Raums der Kirche auf." Die runde, geschwungene Form, die den Altar ebenso auszeichnet wie den Ambo und das Taufbecken, korrespondiert wiederum mit den Rundungen des Barock, die den Innenraum dominieren. Es war schon eine Herausforderung, sagt die Bildhauerin, etwas Neues zu schaffen für eine Kirche, deren "Ausstattung so wahnsinnig reich ist". Diese modernen Elementen, fügt sie hinzu, sollen sich an das vorhandene Alte anpassen, ohne zu verschleiern, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. Im Grunde war dies der Auftrag, der dem gesamten Projekt zugrunde lag. Norbert Jocher, Leiter des Kunstreferats im Erzbischöflichen Ordinariat, formuliert es so: "Die Aufgabe war, die Geschichte zu bewahren, aber auch, diese Geschichte in die Zukunft fortzusetzen."

Die Geschichte der Ramersdorfer Kirche ist in der Tat spektakulär. Im Jahr 1006 wird sie erstmals in einer Freisinger Urkunde erwähnt; wie das Gotteshaus damals aussah, weiß man allerdings nicht. Die Ursprünge als Marienwallfahrtsort reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Reiche Stiftungen der bayerischen Herzöge legen den Schluss nahe, dass Maria Ramersdorf zu dieser Zeit einen hohen Rang als Wallfahrtsstätte hatte. Dieser wurde noch gesteigert, als Herzog Otto V. ein Kreuzpartikel stiftete, das sein Vater, Kaiser Ludwig der Bayer, aus Rom mitgebracht hatte. Die Kreuzreliquie gehört bis heute zu den Schätzen der Pfarr- und Wallfahrtskirche. So ist St. Maria ein doppelter Wallfahrtsort: Die Verehrer der Gottesmutter pilgern dorthin, aber ebenso Menschen, für die das Kreuz eine besondere Bedeutung hat.

Anfang des 15. Jahrhunderts wurde anstelle der alten Kirche ein spätgotisches Gotteshaus errichtet, das im 17. Jahrhundert vom Münchner Baumeister Wolfgang Zwerger barockisiert wurde. Auch in den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder Veränderungen, und dennoch bietet der Innenraum ein homogenes Gesamtbild, dessen stilistische Vielfalt man erst auf den zweiten Blick erkennt. Die Pracht, die hier nach allen Regeln vorwiegend barocker Kunst entfaltet wird, ist lebensfroh-schwelgerisch, da und dort auch feierlich-fromm, und doch niemals auftrumpfend - große Kunst eben.

Und was gibt es nicht alles zu sehen: den barocken Hochaltar, in dessen Mitte Maria mit dem Kind thront, ein spätgotisches Gnadenbild, das um 1475 entstanden ist; das über allem schwebende, frühbarocke Chorbogenkreuz, das dem Münchner Bildhauer Christoph Angermair zugeschrieben wird; die Schutzmantelmadonna an der Südwand des Langhauses, ein Tafelgemälde, das Jan Polack 1503 geschaffen hat; das Votivbild aus dem Jahr 1635, auf dem Matthias Kager die 40 Münchner verewigt hat, die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden als Geiseln verschleppt worden waren.

Man muss nicht fromm sein, man muss nicht Maria oder das Kreuz verehren, um Freude daran zu haben, diese Kirche zu besuchen. Und wer die Moriskentänzer liebt, diese grotesken Gestalten, die der Bildhauer Erasmus Grasser um 1480 für das Alte Rathaus geschnitzt hat, der kommt an Maria Ramersdorf nicht vorbei. Hier ist der Heilig-Kreuz-Altar zu sehen, den Grasser gemeinsam mit Jan Polack geschaffen hat. Im Zentrum die Kreuzigungsszene, unter dem Kreuz hat Grasser allerlei Volk versammelt, in dessen Gesichtern sich Jammer, Trauer, Entsetzen und weiß der Himmel was noch spiegeln - eine grandiose Inszenierung des unfassbaren Geschehens.

Pfarrer Harald Wechselberger wäre es aber lieb, die Menschen würden als Wallfahrer nach Ramersdorf kommen. Die Wallfahrt, sagt er, ist lebendiger Glaube, ist ein Glaube, "der nicht eingeschlafen ist", und was die Wallfahrt nach Maria Ramersdorf betrifft, ist sie "die Nummer eins in München"; sie ist sozusagen "das Münchner Altötting in klein". Wechselberger hätte nichts dagegen, sie würde größer werden, und "wir wären bereit, das zu forcieren". Dem Ramersdorfer Pfarrer schwebt ein Wallfahrtszentrum vor, ein Ort, in dem Pilger Vortragssäle und Meditationsräume vorfinden, in dem es Übernachtungsmöglichkeiten gibt und Devotionalienläden - also das, was Altötting schon hat. "Unsere Pilger", so fasst der Pfarrer seine Pläne zusammen, "sollen sich wohlfühlen können."

Kardinal Reinhard Marx weiht den neuen Altar von Maria Ramersdorf bei einem feierlichen Gottesdienst zur Wiedereröffnung der ältesten Münchner Wallfahrtskirche. Die Feier beginnt am Mittwoch, 15. August (Mariä Himmelfahrt), um 9.30 Uhr.