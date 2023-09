Ein Palmenhain auf der Theresienwiese? Das Klima in München wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern.

Wie sehen die Münchner Sommer am Ende des Jahrhunderts aus, wenn die Klimaziele verfehlt werden? Welche Unwetter drohen? Eine Zeitmaschine der Landesamts für Umwelt ermöglicht einen Blick in die Zukunft der Stadt.

Von Bernd Kastner

Zeitmaschinen sind längst nicht mehr Science-Fiction, sondern eine seriöse Angelegenheit. Zumindest wenn es um die Klimazukunft geht. Die Reise von München ans Ende des Jahrhunderts lohnt, auch wenn sie beunruhigend ist: Je weniger Klimaschutz, desto wärmer. Je heißer, desto unangenehmer lebt es sich in München. Das prophezeien nicht allein Klimaaktivisten in Warnwesten, das sagt eine bayerische Behörde, das Landesamt für Umwelt.

Sie ist ein bisschen versteckt, die Zeitmaschine. Zu finden ist sie auf der Internetseite des Landesamtes (lfu.bayern.de), einer dem Umweltministerium zugeordneten Behörde. Klickt man im Klimainformationssystem auf "Klimatool", kann man Zeit und Klima vor- und zurückspulen. Der Klimarechner ist frei zugänglich und nicht schwer zu bedienen. Man gibt ein, wie weit man in die Zukunft reisen will, und vor allem, in welche: in eine warme oder heiße, in eine mit oder ohne Klimaschutz? Die Maschine spuckt aus, wie es man in München und Umgebung in dreißig, fünfzig oder achtzig Jahren leben wird.

Es wird mehr Hitzetage geben, an denen die Temperatur über die 30-Grad-Marke steigt. Die Münchnerinnen und Münchner werden schlechter schlafen, weil die Zahl der Tropennächte steigt, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Und im Winter wird es seltener Frost geben und damit auch weniger Schnee. Das alles ist unvermeidlich. Entscheidend ist das Ausmaß dieser Veränderungen. Hier kommen die unterschiedlichen Szenarien ins Spiel, und dann gibt es noch eine ganz entscheidende Fußnote für München.

Christopher Zier arbeitet als Meteorologe und Geograf im Klimazentrum des LfU und betont zunächst, dass die Zeitmaschine keine Prognose ausspuckt, nichts, was mit einer Wettervorhersage vergleichbar wäre. Es sind vielmehr Projektionen, basierend auf verschiedenen Annahmen zum globalen Klimaschutz. Oder, anders formuliert, abhängig vom Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre.

Zwei Szenarien liefern die aussagekräftigsten Daten, sagt Zier: ohne Klimaschutz, basierend auf einem globalen Weiter-so, in Klimafachkreisen sprechen sie von Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5. Und zweitens, im Kontrast dazu, das Szenario "mit Klimaschutz", in dem die Pariser Ziele eingehalten werden und die globale Erderwärmung zwei Grad nicht übersteigt, genannt RCP 2.6.

Weil die meisten Klimaschutzmaßnahmen erst von Mitte des Jahrhunderts an wirken werden, zeige sich zum Ende des Jahrhunderts, was Klimaschutz den dann in München lebenden Menschen bringt, sagt Zier. Was weit weg klingt, ist schon jetzt ganz nah, es ist die Welt, in der die Kinder und Enkel der meisten heute Erwachsenen leben werden.

Vor allem die Extreme machen den Menschen zu schaffen

Weniger die Durchschnittstemperaturen, sondern die Extreme sind es, die den Menschen zu schaffen machen. Wenn der Klimaschutz nicht wirkt, dürfte die Zahl der Hitzetage pro Jahr in München von knapp vier im 30-Jahres-Zeitraum 1971 bis 2000 um gut 24 steigen; auf dem Paris-Pfad gibt es ein moderates Plus von knapp vier Tagen. Besonders kräftezehrend sind die Tropennächte: Ende des vergangenen Jahrhunderts kam es statistisch betrachtet nur alle 18 Jahre einmal vor, dass die Temperaturen nachts bei 20 oder mehr Grad lagen. In 80 Jahren sind es bei einem klimapolitischen Weiter-so statistisch gut sieben Tage pro Jahr.

Deutlich wärmer werden laut Projektion auch die Winter: Waren es Ende des vergangenen Jahrhunderts rund 105 Frosttage pro Jahr, an denen die Temperatur mindestens einmal am Tag unter null Grad sank, werden es im ungünstigen Szenario etwa 63 weniger sein. Bei funktionierendem Klimaschutz sind es lediglich 18 Tage weniger.

Wie sich der Niederschlag entwickeln wird, sei heute viel schwieriger zu projizieren als die Temperatur, sagt Zier, weil so viele Faktoren reinspielten. Schon jetzt aber sehe man, dass in Nordeuropa der Niederschlag zu- und in Südeuropa abnehme. Bayern liegt dazwischen, das mache die Simulation so schwierig. Sicher aber sei, und das sei schon die letzten Jahrzehnte zu beobachten: Die Sommer werden trockener und die Tage, an denen es schüttet und Überflutungen drohen, werden häufiger.

Detailansicht öffnen Mehr Starkregen, mehr Überflutungen: Das droht München in der Zukunft. (Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago)

Wer etwas über Münchens Zukunft wissen will, sollte im Klimarechner als Region entweder das südbayerische Hügelland wählen, ein breites Band von West nach Ost nördlich des Voralpenlandes; oder die Region München-Ebersberg, das sind Stadt und Landkreis München plus Kreis Ebersberg. Der Grund für diese ungewöhnliche Kombination sei, sagt Zier, dass derzeit genauere Spezifizierungen aufgrund der Rechnerkapazitäten noch nicht möglich seien. Die Ergebnisse für beiden Regionen unterscheiden sich kaum, sagt Zier, und verweist dann noch auf etwas, das man als Warnhinweis verstehen darf: In der Innenstadt wird es deutlich wärmer, als die Zeitmaschine ausrechnet.

Die errechneten Projektionen für München-Ebersberg sind Mittelwerte aus der Millionenstadt und der ländlichen Umgebung. Das spezifische Großstadt-Klima, das wegen dichter Bebauung und des vielen Asphalts deutlich wärmer ist, wird im Rechner durch die Temperaturen aus dem kühleren Umland abgeschwächt. In der Realität wird die Hitzeinsel München noch heißer, vor allem im inneren Bereich, und vor allem nachts.

Das geht aus Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor, der für die Jahre 1993 bis 2018 die Temperaturen von Innenstadt und Flughafen vergleicht: Zwölf Hitzetage pro Jahr in der City, 6,6 am Flughafen. An solchen heißen Tagen kühlt auch nachts die Innenstadt wenig ab, weil Fassaden und Asphalt die Wärme des Tages speichern und nach Sonnenuntergang abgeben. Bis zu neun Grad beträgt laut DWD die Differenz zwischen innen und außen. In Zukunft dürfte die Hitzeinsel München nachts noch stärker strahlen.

Detailansicht öffnen München im Schnee, ein Anblick, der immer seltener wird. Die Winter sind schon in den vergangenen 30 Jahren deutlich milder geworden. (Foto: Robert Haas)

So beunruhigend der Blick in Münchens Zukunft ist, so aufschlussreich ist der in die Vergangenheit: Ein Spiegelbild der Projektion, zurück in eine kühle Zeit. Das Landesamt hat die sieben Jahrzehnte von 1951 bis 2019 fürs südbayerische Hügelland ausgewertet: Demnach ist die Jahresmitteltemperatur in dem Zeitraum um zwei Grad gestiegen, die Zahl der Hitzetage um neun pro Jahr.

Die Winter wurden wärmer: Es gibt 25 Frosttage weniger. Weitgehend gleich geblieben ist der Jahresniederschlag, aber mit großen Unterschieden zwischen den Jahreszeiten: Die Sommer wurden trockener, es fällt 13 Prozent weniger Regen. Und der Starkregen im Frühjahr ist um bis zu 29 Prozent intensiver. Diese Entwicklung, sagt Klimaexperte Zier, werde sich fortsetzen, wenn die Menschheit nicht radikal auf die Emissionsbremse tritt.

Die Münchnerinnen und Münchner werden den Klimawandel nicht allein stoppen. München ist darauf angewiesen, dass alle Staaten und Menschen beim Klimaschutz mitmachen. So wie jede andere Stadt und Region darauf angewiesen ist, dass auch München mitmacht. Das heißt, die Münchnerinnen und Münchner werden nicht unmittelbar belohnt mit etwas weniger heißen Sommern, wenn sie sich vorbildlich beim Klimaschutz verhalten. Alle müssten mitmachen, sagt Zier, einfach alle.

Das allein aber genüge nicht, sagt der Klimaexperte: "Wir werden uns an den Klimawandel anpassen müssen." Zum Beispiel, indem die Stadt Grünflächen schützt, Frischluftschneisen erhält, um den kühlenden Wind aus den Bergen in die Stadt zu lassen. Versiegelte Flächen aufbricht und Bäume und Wiesen wachsen lässt. Das alles sind keine neuen Rezepte, es ist seit Langem bekannt, was man tun müsste.

Das Leben in München wird an vielen Tagen unangenehmer werden, das ist die logische Folge der Erwärmung. Die Münchnerinnen und Münchner, ihre Politikerinnen und Politiker sitzen heute am Temperaturregler für morgen. Sie können mithelfen, rechtzeitig runterdrehen.