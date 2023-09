"German Zero" sieht den Kohleausstieg Münchens als gescheitert an - weil die Umstellung des Heizkraftwerks Nord auf Erdgasbetrieb beschlossen ist.

Von Patrik Stäbler

Auf einem Tisch an der Wand hier im Münchner Zukunftssalon liegen Flyer, die eine Tagung einer kirchlichen Akademie ankündigen. Darauf prangt die Überschrift: "Politisch aktiv sein." Was einen direkt zu jener Frau und den fünf Männern bringt, die an diesem Tag in den von mehreren Umweltschutzvereinen genutzten Veranstaltungssaal geladen haben. Sie wollen dort ihre Organisation und deren neues Projekt vorstellen - ein "Klima-Monitoring für München".