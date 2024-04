Schauspielerin werden - das wollte Lea Urban, gebürtige Münchnerin, schon in der 6. Klasse. Was für viele ein Kindheitstraum blieb, verfolgte Lea konsequent — sie machte eine Ausbildung an der Schauspielschule, spielte danach Theater in Fürth, reiste für eine Musical-Tour durch ganz Deutschland. Auch im Bayerischen Fernsehen sah man Lea später, zum Beispiel bei "Dahoam is Dahoam". Dann wagte sie den großen Schritt, reiste nach Los Angeles für Schauspiel-Workshops und schnupperte Hollywood-Luft. Nach ein paar Monaten wusste Lea aber: München, das ist ihre Heimat. Sie kam voller Motivation zurück — kurz darauf legte Corona ganz Deutschland lahm.