Manche Dinge klingen auf Englisch einfach besser als auf Deutsch. So auch der Name unserer Band der Woche . Auf "Hallway" (dt.: Flur) einigten die Mitglieder sich in letzter Sekunde. Die Indierock-Band benötigte einen Namen, um sich beim Sprungbrett 2023 anzumelden - dem jährlich vom Feierwerk veranstalteten Wettbewerb für Nachwuchsbands. "Hallway war wie eine weiße Leinwand, die wir selbst mit Bedeutung füllen", sagt Schlagzeuger Lorenz Amesbichler. Alle waren einverstanden, der Name wurde eingetragen. Und dann haben sie gewonnen.

"Ich war so überrascht, dass ich mich bei der Dankesrede richtig blamiert habe", erzählt Bassist Felix Ferle, 23, an einem Frühlingstag im StuCafé der LMU, und die Runde lacht. Hier setzen die Bandmitglieder, die fast alle studieren, sich öfter zusammen. Felix gegenüber sitzt Sängerin und Gitarristin Alma Tyroller, 21, die Anfang 2022 gemeinsam mit ihm und ihrer Schwester Luzia Tyroller, 23, das Bandprojekt Alma&June gegründet hat. Wenige Monate später haben sie Lorenz Amesbichler, 23, Zoë Eser, 22, Saxofon und Klavier, und Kathrin Schiener, 23, Gitarre, kennengelernt. Aus drei wurden sechs und aus Alma&June wurde Hallway.

Die Rollen sind dabei alles andere als rigide: Wer Hallway live sieht, erkennt sofort, dass Zoë auch mal vom Saxofon ans Klavier wechselt, oder auf andere Art durchgetauscht wird.

Die Songs klingen ein wenig wie der introspektive Soundtrack zu einem Coming-of-Age-Film. Nostalgischer Indierock. Auch Hallways Lyrics drehen sich um Themen, die vielleicht mit dem Erwachsenwerden in Verbindung gebracht werden können, aber eigentlich nie aufhören, eine Rolle zu spielen. Die Zeilen sind leichtfüßig, abstrakt: The world is ending and I want to start/but it's always gonna be just a compromise.

Auch im Proberaum Kompromisse zu suchen ist zu sechst natürlich keine Seltenheit. "Aber das macht es umso cooler, wenn es sich dann zusammenfügt", sagt Zoë. An den Instrumentals arbeitet die Band gemeinsam, die Texte schreibt bisher vor allem Alma. "Das macht sie halt einfach sehr gut", sagt Kathrin, und Alma lächelt in sich hinein.

So nachdenklich und atmosphärisch viele Songs auch sind - gerade live gibt es oft ein rockiges, kathartisches Finale. Dann bringt Hallway nicht nur zum Träumen und Tanzen, sondern manche auch zum Headbangen. Am 19. April wird die erste EP erscheinen und fünf Titel umfassen. Am 26. April folgt das Release-Konzert im Import Export.

Hallway

Stil: Indie-Rock

Besetzung: Luzia Tyroller, Alma Tyroller, Lorenz Amesbichler, Zoë Eser, Kathrin Schiener, Felix Ferle

Seit: 2023

Internet: www.instagram.com/hallway.band/