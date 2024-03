Beim Brand in einem Ein-Zimmer-Appartement ist am Montagvormittag ein 51 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Anwohner hatten der Feuerwehr um neun Uhr gemeldet, dass aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Ramersdorf starker Rauch dringe. Als die Feuerwehr am Einsatzort in der Semperstraße eintraf, hatten sich mehrere Hausbewohner bereits auf die Straße geflüchtet. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute dann den bewusstlosen 51-Jährigen im Küchenbereich der Wohnung. Mehrere Atemschutztrupps brachten den Mann ins Freie; unter laufender Reanimation wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später starb. Zur Brandursache ermittelt das Kommissariat 13 der Münchner Polizei.