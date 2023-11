Die Haushaltssperre des Bundes trifft auch den Wohnungsbau in München. Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) meldete am Dienstag, dass in der Landeshauptstadt und in Augsburg insgesamt 561 geplante Wohnungen gefährdet seien. Grund sei, dass die staatliche Förderbank KfW ein erst 2022 ins Leben gerufenes Förderprogramm für genossenschaftliches Wohnen gestoppt hat.