Von Philipp Crone

Er lächelt noch immer, aber anders. Willy Bogner, Mode-Unternehmer, Ausnahme-Skifahrer, Extrem-Kameramann und deshalb auch Society-Liebling, wird am Sonntag 80 Jahre alt. Er tritt nicht mehr auf, ganz anders als früher. Deshalb sind die Gespräche in der Porträt-Reihe "Lebenslinien" des BR, die vergangene Woche zu sehen waren, ein seltener Einblick. Da sitzt ein gealterter Bogner zum Beispiel vor dem Kaminfeuer in seinem Haus am Tegernsee und lächelt, wenn er von seinem Leben spricht. Dabei erzählt er aber sehr viele Dinge, die gar nicht zum Lächeln sind. Man kann sagen: Bogner hat sich verändert. Das fast karikatureske Jungsgrinsen, das ihn auszeichnete wie sein Gespür für Moden und seine Fähigkeit, Menschen für sich einzunehmen, diesem Volllächeln ist heute die Anstrengung anzusehen.