Beim Blick auf die einschlägigen Wetterprognosen zeichnen sich in diesen November-Tagen eher trostlose Perspektiven ab: Neben (wenigen) sonnigen Abschnitten und warmen Phasen über heftigen Wind bis hin zu ergiebigen Regengüssen und Schafskälte ist nahezu alles geboten, was sonst dem Klischee nach eher dem April zugeschrieben wird. Allenfalls Schneefall lässt noch auf sich warten, gleichwohl sagen die einige Wetter-Apps im November schon erste Schneetage voraus - wobei sich Schnee in diesem Monat allenfalls als dünner Überzug herauskristallisieren sollte.