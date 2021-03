Vor den Augen von gut drei Dutzend Besuchern eines Spielplatzes im Westend hat ein 38-jähriger Münchner am Samstag einen acht Jahre alten Bub ins Gesicht geschlagen und ihn rassistisch beleidigt. Als die Mutter, die aus der Türkei stammt und in München lebt, den Angreifer zur Rede stellte, beschimpfte dieser auch sie wegen ihrer Herkunft. Beim Eintreffen der Polizei hatte der Angreifer den Spielplatz an der Hans-Fischer-Straße bereits verlassen. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte er aber in der Umgebung erkannt und festgenommen werden. Er wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung angezeigt. Laut Polizei war er in der Vergangenheit noch nicht mit ähnlichen Taten in Erscheinung getreten, wohl aber wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.