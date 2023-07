Ausflügler genießen das schöne Wetter am Riemer See (Symbolfoto).

Das Sommerwetter hat viele Menschen in und um München am Wochenende an die Seen getrieben. 85 mal wurden Boote losgeschickt und 17 mal mussten sogar Taucher eingesetzt werden.

Die heißen Temperaturen am Wochenende haben an den Seen in und um München zu zahlreichen Notfällen geführt. Wie die Wasserwacht berichtet, rückten die Helfer zu 244 Einsätzen aus, 85 mal wurden Boote losgeschickt und 17 mal mussten sogar Taucher eingesetzt werden. Zwei Menschen retteten die Helfer dabei vor dem Ertrinken.

Am Sonntagabend bemerkten die Einsatzkräfte ein Kleinkind, das bäuchlings mit dem Kopf unter Wasser im Riemer See trieb. Schnell konnte das knapp zwei Jahre alte Kind an Land gebracht und versorgt werden, wo es laut Wasserwacht "umgehend anfing zu schreien".

Bereits am Freitagmittag war eine 45-jährige Nichtschwimmerin im Lerchenauer See untergegangen. Eine Rettungsschwimmerin brachte die bewusstlose Frau ans Ufer, kurz darauf sei sie im stabilen Zustand in eine Klinik gebracht worden.