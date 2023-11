Irgendein Mensch, man weiß nicht wer, hat am Fuß des Gedenksteins etwa 20 Zentimeter lange Stoffbänder in eine Blumenschale gesteckt. Eines ist schwarz, das zweite weiß, ein drittes rot. Es wäre naiv, die Farbauswahl als Zufall zu betrachten. Schwarz, Weiß, Rot - das sind die Farben der kaiserlichen Reichskriegsflagge, eines Symbols, um das sich Rechtsradikale in der Weimarer Republik scharten und das heute bei Demonstrationen von Neonazis und anderen rechten Demokratiefeinden häufig zu sehen ist. Dieses Emblem ziert nun, wenn auch diskret, einen Gedenkstein auf dem Waldfriedhof, den offenkundig die Stadt München aufgestellt hat. Neben einem Kreuz ist eine Inschrift in den etwa zweieinhalb Meter hohen Stein gemeißelt: "Die Stadt München ihren in den Maikämpfen 1919 gefallenen Befreiern."

Aber was sind das für Befreier? Wer ist gemeint? Wen würdigt die Stadt München mit diesem Ehrenmal? Gut, das sind rhetorische Fragen, die Antwort ist nicht schwer. Anfang Mai 1919 stürmten Regierungstruppen und Freikorps die Stadt, in der wenige Wochen nach der Ermordung Kurt Eisners, des Anführers der Novemberrevolution 1918 und ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, eine Räteregierung an die Macht gekommen war, der ein weiteres, kommunistisch dominiertes Räteregime folgte. Diese Herrschaft der Revolutionäre sollte nun mit Gewalt beendet werden - so wollte es die nach Bamberg geflohene bayerische Regierung des Sozialdemokraten Johannes Hoffmann, so wollte es der Reichswehrminister Gustav Noske (SPD), und so wollten es selbstredend die reaktionären Kräfte, seien es Monarchisten oder völkisch-nationalistische Republikfeinde.

Pardon gab es nicht, die Reichstruppen und Freikorps gingen mit äußerster Brutalität vor. Bald ging es nicht mehr darum, die Stadt zu erobern, sondern Rache zu nehmen und jeden umzubringen, den man für einen Anhänger der Revolution hielt. An Recht und Gesetz fühlte sich die entfesselte Soldateska nicht gebunden. Wem es gefiel, der folterte seine Opfer, etwa den Schriftsteller und Anarchisten Gustav Landauer, der nach der Gefangennahme von Soldaten bestialisch misshandelt und schließlich erschossen wurde. Insgesamt sind den Kämpfen und dem folgenden Massaker der Freikorps und Regierungssoldaten wohl mehr als tausend Menschen zum Opfer gefallen. Auch viele Unbeteiligte wurden ermordet, so genau nahmen es die konterrevolutionären Kämpfer nicht. Das also waren die "Befreier" der Stadt München.

Wie? Für diese Terrortruppe gibt es noch heute ein Ehrenmal? Die Stadt München ehrt sie bis heute? Nein, so ist es nicht, die Sache ist komplizierter. Aber der Gedenkstein auf dem Waldfriedhof existiert, und keine Infotafel erklärt die historischen Hintergründe. Und noch eines fällt auf, wenn man das Areal um den Stein genauer betrachtet. Kehrt man das Laub beiseite, das in diesen Herbsttagen von der nebenstehenden großen Eiche fällt, dann tauchen zwei im Erdreich liegende Steinplatten auf. Die Inschriften sind verwittert, aber noch zu entziffern. Auf einer steht: "Am 9. April 1919 fanden als Geiseln den Tod im Hof des damaligen Luitpoldgymnasiums: Walter Deike, 24 Jahre alt, Walter Nauhaus, 29 Jahre alt." Für alle, die die verwitterte Schrift nicht lesen können, hat ein Unbekannter eine Tafel mit dem entsprechenden Text an den Stamm der Eiche genagelt.

Walter Nauhaus und Walter Deike waren Mitglieder der Thule-Gesellschaft, eines vom Okkultisten Rudolf von Sebottendorf gegründeten Geheimbunds, in dem man die nordischen Völker und zuvorderst die Germanen als "Herrenrasse" feierte, die Reinheit des Blutes propagierte und vor allem einen aggressiven Antisemitismus pflegte. In den letzten Apriltagen, als die militärische Lage der Räterepublik bereits aussichtslos war, hatten Rotgardisten mehrere Mitglieder der Thule-Gesellschaft sowie Weißgardisten und Zivilisten gefangen genommen und in das von der Roten Armee als Kaserne genutzte Luitpold-Gymnasium gebracht, das sich in der Müllerstraße befand. Als Gerüchte über Gräueltaten an Revolutionären in der Stadt herumschwirrten, reagierten die Rotgardisten mit grausamer Härte: Am 30. April wurden zehn Gefangene im Schulhof erschossen. Sieben der Ermordeten gehörten der Thule-Gesellschaft an, darunter Hella Gräfin von Westarp, die Sekretärin des Geheimbunds. Zwei Opfer waren Regierungssoldaten, die Husaren Fritz Linnenbrügger und Walter Hindorf. Der zehnte Hingerichtete hatte nichts mit der Thule-Gesellschaft oder den Kämpfen zu tun. Ernst Berger hieß er. Er war Kunstmaler und Professor an der Akademie der bildenden Künste. Die Rotgardisten hatten ihn unter dem Vorwurf festgenommen, ein Plakat der Räteregierung abgerissen zu haben.

Was ist das überhaupt für eine Gedenkstätte?

Den Konterrevolutionären und der rechten Presse kam der zehnfache Mord äußerst gelegen. Sie schlachteten den "Geiselmord" als Beleg für die angeblich wesenhafte Barbarei der Roten geradezu genüsslich aus, wobei man mit erfundenen, den Schrecken ins Unermessliche steigernden Details nicht sparte. Auf der anderen Seite distanzierten sich Revolutionäre wie der Schriftsteller Ernst Toller, einer der führenden Köpfe der Linken, von den Erschießungen.

Die Namen der im Luitpold-Gymnasium erschossenen Husaren Linnenbrügger und Hindorf finden sich auch auf der Anlage um den Gedenkstein. Sie stehen zusammen mit anderen Namen auf der zweiten Bodenplatte. Was hat es mit alldem auf sich? Was ist das überhaupt für eine Gedenkstätte?

Detailansicht öffnen Ein Bild aus dem Stadtarchiv zeigt die Anlage in den Vierzigerjahren. (Foto: Stadtarchiv München)

Wer Genaueres darüber erfahren will, ist gut beraten, einen Blick ins Münchner Stadtarchiv zu werfen - oder noch besser: Christian Freundorfer zu fragen, der im Stadtarchiv arbeitet und sich bestens auskennt. Freundorfer hat auf SZ-Anfrage in historischen Akten herumgewühlt, um die Geschichte des Waldgrabs Nr. 42 im alten Teils des Waldfriedhofs rekonstruieren zu können. Dazu ist nochmal ein Blick zurück in die letzten Tage der Räterepublik nötig. Etwa 55 Regierungssoldaten - die genaue Zahl ist umstritten - kamen bei den Kämpfen ums Leben. 42 von ihnen wurden auf Münchner Friedhöfen beerdigt, teils in Kriegsgräberstätten, teils in Familiengräbern. Auch der Waldfriedhof wurde zur letzten Ruhestätte gefallener Soldaten. Eine war das Waldgrab Nr. 42. Am 7. Mai 1919 wurden dort sechs Soldaten des 8. Husaren-Regiments beerdigt, unter ihnen Linnenbrügger und Hindorf. Für ihre Grabstätte bürgerte sich der Name "Husarengrab" ein. Im September 1920 beschloss die Stadt, für alle "Opfer der Revolution" Grabkreuze anfertigen zu lassen. Daraufhin wurden auf den Münchner Friedhöfen etwa 110 Holzkreuze auf die jeweiligen Gräber gestellt.

Als die Ruhefrist - sie betrug damals sieben Jahre - abgelaufen war, stellte sich die Frage, was aus den Gräbern der Regierungssoldaten werden sollte. Das städtische Bestattungsamt schlug vor, auf dem Husarengrab ein "Einheitsdenkmal" zu errichten, eventuell mit "Unterbringung der Ueberreste sämtlicher Regierungssoldaten". Ende April 1928 genehmigte das Stadtratsdirektorium, "dass für die bei der Einnahme Münchens im Mai 1919 gefallenen 55 Regierungssoldaten das Husarenwaldgrab im Waldfriedhof als gemeinsame Erinnerungsstätte bestimmt und mit einem Steindenkmale geschmückt werde". Dorthin umgebettet wurde zu diesem Zeitpunkt aber nur ein Gefallener.

Verschiedene Blicke auf das blutige Ende der Räterepublik

Vielleicht ist es an dieser Stelle nicht verkehrt, kurz innezuhalten und einen Blick auf den damaligen politischen Zeitgeist zu werfen. Wenn heutzutage vom blutigen Ende der bayerischen Räterepublik die Rede ist, dann überwiegt, zumindest in den linksliberalen Kreisen der Münchner Zivilgesellschaft, die Abscheu über das erbarmungslose Gemetzel der konterrevolutionären Soldaten. Viele Zeitgenossen blickten aber ganz anders auf das blutige Geschehen: Das städtische Bürgertum und erst recht die Anhänger der untergegangenen Monarchie, die völkisch-nationalistischen Aktivisten sowie die Katholische Kirche sahen in den Reichstruppen und Freikorps tatsächlich ihre Befreier. Auch Thomas Mann, Bildungsbürger durch und durch, betrachtete das so: "Die Münchener kommunistische Episode ist vorüber", notierte er in sein Tagebuch. "Eines Gefühls der Befreiung und Erheiterung entschlage auch ich mich nicht. Der Druck war abscheulich."

In den Zwanzigerjahren, als Bayern zu einer Art Kampfzelle gegen die Weimarer Republik verkam, lag die Deutungshoheit über die revolutionären Ereignisse von 1918/19 ganz in den Händen der Rechten. Demnach war die Revolution ein Werk von jüdischen Bolschewiken und verkommenen Schwabinger Literaten, die es verdient hatten, vernichtet zu werden. Dies also war die herrschende Sichtweise, an den bayerischen Stammtischen ebenso wie in den reaktionären Elitezirkeln, als sich die Münchner Stadtverwaltung Ende der 1920er Jahre - Oberbürgermeister war damals Karl Scharnagl von der Bayerischen Volkspartei - mit dem Husarengrab beschäftigte.

Für die Gestaltung der Erinnerungsstätte entwarf das Hochbauamt zwei Varianten. Die eine fiel recht martialisch aus, ein Adler saß wie ein Rache-Engel auf dem Stein; die zweite war wesentlich dezenter, sie wurde schließlich genommen. Um eine einwandfreie Inschrift zu formulieren, bat man das Stadtarchiv um eine Expertise. In dieser stand unter anderem: "Die Regierungstruppen werden allgemein als 'Befreier' Münchens bezeichnet." Ihre Aufgabe sei gewesen, Stadt und Land "von dem Terror einer Minderheit zu befreien". So hatte es die Regierung Hoffmann während der Kämpfe auf Flugblättern formuliert. Entsprechend lautete der Vorschlag des Archivs: "Die Stadt München ihren in den Maikämpfen 1919 gefallenen Befreiern" - der Spruch, der noch heute zu lesen ist. Die Steinmetzarbeiten übernahm die Firma "Eder & Grohmann". Im Jahr 1930 wurde der aus Muschelkalk geschliffene Gedenkstein aufgestellt.

Im Januar 1934 beschloss der mittlerweile nationalsozialistische Stadtrat, das Husarengrab zu einem Ehrengrab zu erheben. Das Angebot, in privaten Gräbern beerdigte Regierungssoldaten ins Husarengrab umzubetten, nahmen fünf Familien an. Für die Umbettung wurde die Ehrengrabstätte erweitert, schmiedeeiserne Kreuze und Immergrün schmückten die Anlage, in der nunmehr die Gebeine von zwölf Männern lagen, darunter auch Mitglieder der Freikorps.

Nach dem Krieg und dem Ende der Nazi-Diktatur beantragte die SPD-Stadtratsfraktion, "eine Aufstellung vorzulegen, aus der hervorgeht, welche Personen während des Naziregimes durch die Stadt München zu Ehrungen gleich welcher Art gekommen sind und welche Personen durch Maßregelung ihrer Ehrungen und Würden entkleidet worden sind". Daraufhin musste sich das Bestattungsamt mit der Frage herumschlagen, welche Grabstätten in der NS-Zeit zu Berühmten- oder Ehrengräbern erklärt wurden. Insgesamt 29 Grabstätten verloren den Titel "Ehrengrab", das Husarengrab aber gehörte nicht dazu.

Also doch? Die Stadt München würdigt noch heute die sogenannten Befreier vom Mai 1919 sowie die im Gymnasium erschossenen Mitglieder der antisemitischen Thule-Gesellschaft mit einer Gedenkstätte auf dem Waldfriedhof? Offenbar nicht. Offenbar haben sich die Dinge gewandelt. Das jedenfalls erklärt Matthias Kristlbauer vom städtischen Presseamt. Mittlerweile werde die Anlage als "Ehrengrab von Professor Ernst Berger" geführt. "Diese Würdigung bezieht sich aus jetziger Sicht ausschließlich auf ihn."

Zur Erinnerung: Ernst Berger war der Kunstmaler, den Rotgardisten wegen einer Bagatelle festgenommen und im Luitpold-Gymnasium erschossen haben. Seine Urne war in der Krypta des Westfriedhofs beigesetzt worden, ebenso die seiner 1924 gestorbenen Frau Franziska. Im Jahr 1975 bettete man die beiden Urnen um ins Husarengrab, offenbar weil dort schon Opfer der Erschießungen im Luitpold-Gymnasium bestattet waren. Kristlbauer: "Mit der Beisetzung der Eheleute Berger, insbesondere von Professor Ernst Berger, wird die Grabstätte als Ehrengrab der Stadt geführt." Die Namen der Bergers aber sucht man auf den Bodenplatten vergeblich.

Husaren, Freikorpskämpfer, Antisemiten, ein ermordeter Kunstprofessor und dessen Ehefrau - es ist eine sonderbare Grabanlage. "Der Stadt München ist bekannt, dass in dem Grab verschiedene Personen mit unterschiedlichen politischen Hintergründen beigesetzt sind", sagt Kristlbauer. Und er fügt hinzu: "Sie nimmt dies nun zum Anlass, die Geschichte des Grabs genauer zu untersuchen und fachlich zu prüfen, wie weiter mit dem Grab verfahren wird."