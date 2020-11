Eine 76 Jahre alte Frau, die am Freitag in Neuhausen von einem Kleintransporter angefahren wurde, ist am Sonntag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Sie ist die 20. Verkehrstote in diesem Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München. Sechs der im Straßenverkehr getöteten Frauen und Männer waren zu Fuß unterwegs. Die Zahl der Verkehrstoten liege damit auf dem Niveau des Vorjahres, teilte das Polizeipräsidium mit. Am Samstag starb auch ein 42 Jahre alter Mann, der bereits Anfang Juli bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer auf der Nymphenburger Straße schwer verletzt worden war. Auch er war zu Fuß unterwegs gewesen. Ob sein Tod ursächlich mit dem Unfall zusammenhängt, müsse noch geprüft werden, teilte die Polizei mit. Der Mann war nach dem Unfall in ein Krankenhaus gekommen und mehrfach zur medizinischen Behandlung in andere Krankenhäuser verlegt worden.