Eine 73 Jahre alte Rollstuhlfahrerin ist am Samstag in Untersendling ausgeraubt worden. Der Täter hatte der Frau gegen 22.20 Uhr am U-Bahnhof Brudermühlstraße zunächst beim Aussteigen geholfen und sie dann bis nach Hause verfolgt, wobei er immer wieder Geld für seine Hilfe forderte.

An der Wohnung angekommen, versuchte der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann, der Seniorin die Handtasche wegzunehmen. Als die Frau sich wehrte, stieß er sie mitsamt dem Rollstuhl um und flüchtete mit einem zweistelligen Geldbetrag. Die Frau blieb unverletzt, die Polizei bittet Zeugen, die im U-Bahnhof Brudermühlstraße sowie in der Hinterbärenbad-, Fernpaß- und Bad-Gasteiner-Straße etwas beobachtet haben, um Hinweise unter 089/29100.