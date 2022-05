Passanten entdecken das völlig entkräftete Tier in dem Gewässer in der Nähe des Candidplatzes. Die Feuerwehr muss das Reh erst flussabwärts leiten, bevor sie es aus dem Wasser ziehen kann.

Am Dienstagnachmittag haben Passanten in der Nähe des Candidplatzes im Auer Mühlbach ein Reh entdeckt und die Feuerwehr informiert. Die Feuerwehrleute begleiteten das völlig entkräftete Tier flussabwärts, bis sie es mit einem Stab ans Ufer und weiter an Land ziehen konnten. Anschließend wickelten sie das Reh in eine Decke.

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr, der auch Jäger ist, begutachtete das Tier. Da es unverletzt war, transportierten sie es in den Perlacher Forst und entließen es dort nach einer kurzen Erholungszeit in die Freiheit.