Das Fahrzeug erleidet einen Totalschaden, verletzt wird bei dem Unglück aber niemand. Warum die Frau in der Stadt so gerast ist, ist unklar. Sie erwartet nun eine hohe Geldstrafe und ein Fahrverbot.

Eine Frau ist mit knapp 180 Stundenkilometern in den Trappentreutunnel am Mittleren Ring in München gerast. Mit im Auto: ihre zwei Kinder im Alter von drei und acht Jahren. In der Röhre kam sie von der Fahrbahn ab und schrammte mit geplatztem Reifen noch etwa 160 Meter am Randstein und an der Leitplanke entlang, bevor der Wagen zum Stillstand kommt. Alle drei bleiben bei dem Unfall unverletzt, das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 7. Mai gegen 8.30 Uhr, doch erst jetzt liege das Gutachten dazu vor, sagte ein Polizeisprecher. Warum die 38-jährige Frau so schnell unterwegs war - erlaubt ist dort höchstens Tempo 60 -, dazu habe sie sich nicht geäußert. Hinweise auf Alkohol oder einen psychischen Ausnahmezustand gebe es nicht.

Die Frau erwartet nun unter anderem wegen vorsätzlicher Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um fast 120 Stundenkilometer ein Bußgeld von rund 1600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Zudem würden das Jugendamt und andere Behörden informiert.