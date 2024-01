Die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 nach Pasing geht in eine neue Phase. Am Montag haben die Rohbauarbeiten für die neuen U-Bahnhöfe Am Knie und Pasing begonnen. Dafür müssen nun weitere Bäume weichen.

25 große Bäume können in die Grünanlagen am Langwieder See verpflanzt werden. Bei rund 170 Bäumen am Straßenrand funktioniert dies nach Auskunft des Baureferats allerdings nicht - sie müssen gefällt werden.

Für die Arbeiten sind vorübergehende Änderungen in der Verkehrsführung geplant. Im Laufe dieses Jahres werden zudem die Trambahngleise in der Straße Am Knie aus dem Baufeld des künftigen Bahnhofs heraus verlegt.

Die Verlängerung der U 5 erstreckt sich über rund 3,8 Kilometer. Seit Januar 2022 laufen die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt entlang der Gotthardstraße. Bereits für dieses erste Baulos mussten 384 große Bäume weichen. Alle drei neuen U-Bahnhöfe Willibaldplatz, Am Knie und Pasing sowie der Streckenabschnitt unter der Gotthardstraße werden in der sogenannten Deckelbauweise hergestellt. Bei dieser findet der eigentliche Aushub unter einem Betondeckel statt.

Die Streckentunnel zwischen den Bahnhöfen Willibaldplatz und Pasing entstehen komplett unterirdisch mit einer Tunnelvortriebsmaschine.