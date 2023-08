18-Jähriger an U-Bahnhof vergewaltigt

Am Max-Weber-Platz wurde ein junger Mann über Stunden vergewaltigt.

Ein 18-Jähriger Schüler ist in der Nacht zum Samstag im U-Bahnhof Max-Weber-Platz über Stunden vergewaltigt worden. Er war gegen 1 Uhr auf dem Weg nach Hause, stark alkoholisiert und ohne Begleitung. Der Täter, ein 20-jähriger Mann, nutzte die Widerstandsunfähigkeit des Schülers und verging sich bis fünf Uhr morgens an ihm. Warum die Tat keinem Passanten auffiel und offensichtlich auch der U-Bahn-Wache nicht, die nach der letzten Fahrt den Bahnhof eigentlich kontrolliert, ist noch unklar.

Bevor er sich vom Tatort entfernte, stahl der Täter noch das Handy des Schülers. Das wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Als der Geschädigte am Samstagabend zur Polizei ging und die Tat anzeigte, konnte das Telefon geortet werden. So wusste die Polizei den Aufenthaltsort des Täters und nahm ihn gegen 2 Uhr früh am Sonntag fest.