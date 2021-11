Die Bauarbeiten für die Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 von Laim nach Pasing sollen im Januar beginnen. Der Bauausschuss des Stadtrats soll dies am 30. November beschließen. Zunächst wird dann am Streckenabschnitt zwischen Laimer Platz und dem zukünftigen U-Bahnhof Willibaldstraße gearbeitet. Für die beiden weiteren Bauabschnitte läuft noch das Baugenehmigungsverfahren. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilte am Donnerstag mit, die Stadt nehme dafür viel Geld in die Hand. "Das geht angesichts der pandemiebedingt angespannten Haushaltslage nur, weil nach der Zusage des Bundesverkehrsministers mit erheblichen Fördermitteln für das Projekt zu rechnen ist", so Reiter. Der OB wiederholte seine Forderung, dass die Kommunen künftig vom Bund verstärkte finanzielle Unterstützung für Projekte des öffentlichen Nahverkehrs bräuchten. Bereits am 50. Jahrestag der U-Bahn-Eröffnung im Oktober hatte Reiter erklärt, ohne Fördergeld könnten sonst in München keine weiteren U-Bahnen mehr gebaut werden.