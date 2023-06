Es ging alles viel zu schnell: Bevor ein 65-Jähriger am Donnerstagabend am U-Bahnhof Odeonsplatz begriff, wie ihm geschah, war ein geschickter Taschendieb schon wieder verschwunden - und mit ihm die gut 30 000 Euro teure Armbanduhr des Mannes. Er war beim Einstieg in eine U-Bahn von einem Unbekannten zu einem "High Five" aufgefordert worden und machte mit, weil er es für einen Spaß hielt.

Danach suchte der Mann Körperkontakt und umklammerte mit seinen Beinen die Beine des Opfer - und sprang dann aus dem Zug, bevor dieser abfuhr. Erst danach bemerkte der Mann, dass seine wertvolle "Audemars Piguet"-Uhr verschwunden war. Der Täter wird als zirka 25 Jahre alt beschrieben, mit athletischer Figur und kurzen schwarzen Haaren.