So kann eine Inobhutnahme ablaufen - anhand eines anonymisierten Fallverlaufs. Das Protokoll von Mitarbeiterinnen des Stadtjugendamts:

Eine vierköpfige Familie lebt in München in einem gutbürgerlichen Setting. Die Familie meldete sich im zuständigen Sozialbürgerhaus, weil sie die seit Beginn der Corona-Pandemie problematische Situation in der Familie nicht mehr selbst bewältigen kann. Beide Eltern gehen einem Beruf nach. Neben Sorgen wegen der Pandemie geben die Eltern an, durch die allgemeine verunsichernde Gesamtsituation, wie den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die für sie auch in ihren Kontakten spürbare gesellschaftliche Spaltung, belastet zu sein.

Zu Beginn des Beratungsverlaufs wird schnell deutlich, dass sich die beiden Geschwister stark unterscheiden: das Zusammenleben mit dem elf Jahre alten Sohn gestaltet sich in der Familie wie auf dem Gymnasium konfliktfrei. Seine Schulleistungen sind und waren durchgängig gut.

Die acht Jahre alte Tochter hingegen zeigte mit Beginn von Schulschließungen und Homeschooling große soziale wie schulische Schwierigkeiten. Sie litt stark unter der Trennung von Schul- und Spielkameraden und konnte dem Online-Unterricht kaum folgen. Eine Möglichkeit der Notbetreuung gab es nicht. Die schulischen Leistungen des Mädchens verschlechterten sich. Die Tochter konnte ihre in der Corona-Zeit entstandene Lernlücken bis heute nicht schließen. Die damit einhergehende Frustration führte in der Familie wie auch im Kontakt des Mädchens mit Freundinnen zu zahlreichen Konflikten. Letztere gipfelten in einem zweiwöchigen Schulausschluss des Mädchens.

In Gesprächen mit der Familie wurde deutlich, dass sich die Tochter gegenüber ihrem Bruder benachteiligt fühlt. Immer häufiger kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen unter den Geschwistern. Gleichzeitig zog sich das Mädchen emotional wie räumlich zurück. So kam sie an Wochenenden und in den Ferien tagelang kaum aus ihrem Zimmer. Die Eltern waren zunehmend nicht mehr in der Lage, differenziert mit den familiären Schwierigkeiten umzugehen und ihre Kinder zu unterstützen. Die Tochter wurde zum "Sündenbock". Sehr positiv bewertete die Bezirkssozialarbeit, dass die Familie um Hilfe bat, bevor die Eskalationsspirale zu groß für sie wurde.

Kind bat selbst um Inobhutnahme

In einem Gespräch mit den Eltern, der zuständigen Bezirkssozialarbeiterin und dem Unterstützungsdienst äußerte sich die Mutter besorgt über den zunehmenden Alkoholkonsum ihres Mannes. Dieser berichtet, der berufliche Stress habe seit Beginn der Pandemie zugenommen. Dies habe - zusammen mit den Schwierigkeiten in der Familie - eine überwunden geglaubte Sucht reaktiviert. Die Familie war schon vor den ersten Eskalationen an eine Erziehungsberatungsstelle angebunden. Mit der Einleitung weiterer ambulanter Hilfen (ambulante Erziehungshilfe - AEH - und Suchtberatung für den Vater) wurde versucht, eine Fremdunterbringung der Tochter zu vermeiden.

In einer besonders belastenden Phase - die Tochter fürchtete Konsequenzen aufgrund ihres schlechten Jahreszeugnisses - bat das Mädchen das Jugendamt um Inobhutnahme. Die Eltern stimmten der Fremdunterbringung zu. Vor allem die Mutter sah darin eine kurzfristige Möglichkeit, alle Familienmitglieder zu entlasten. Diese Einschätzung wurde von der Bezirkssozialarbeit und dem Unterstützungsdienst geteilt.

Das Mädchen wurde, nach intensiver Suche nach einem geeigneten Platz, in einer Wohngruppe in München untergebracht. Bereits nach etwa drei Wochen konnte sie in den elterlichen Haushalt zurückkehren. Alle Familienmitglieder hatten die Möglichkeit der vorübergehenden räumlichen Distanz gut genutzt, um etwas zur Ruhe zu kommen, heißt es von Seiten der Sozialarbeiter. Die begleitenden ambulanten Maßnahmen laufen weiter, die Prognose sei aus heutiger Sicht gut.