Schmutz, Gestank, dazu beschädigte Waschbecken und Kloschüsseln: Schmuckstücke waren die öffentlichen Toiletten in den Münchner U-Bahnhöfen lange Zeit nicht gerade. Die Stadtwerke modernisieren die WC-Anlagen deshalb nach und nach und verlangen in 23 bereits sanierten Einrichtungen von diesem Montag an eine Gebühr von 60 Cent. Barrierefreie Toiletten bleiben dagegen weiterhin kostenlos.