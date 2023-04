Franz Weigert führt nachts durch den Tunnel, in dem von Mitte Juni an gebaut wird.

Von Pauline Graf

Auf den Schienen ist es ein wenig rutschig, aber dazwischen, auf dem Schotter, könne man gut laufen, erklärt Franz Weigert, Mitarbeiter bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), als er in den U-Bahn-Tunnel am Sendlinger Tor klettert. Es ist 1.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag, nach Betriebsschluss der Münchner U-Bahn: Es herrscht Ruhe auf den Gleisen Richtung Goetheplatz - abgesehen von den Zurufen vereinzelter Sicherheitsbeauftragter mit gelben Warnwesten und Taschenlampen. Untertags rollt über genau die Weiche, auf die Franz Weigert jetzt mit dem Finger deutet, etwa alle drei Minuten eine U3 oder U6 in den Bahnhof ein - die Haltestelle Sendlinger Tor ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1971 einer von Münchens Hauptverkehrsknotenpunkten, dort kommen auf zwei Bahnsteigebenen sechs der acht U-Bahnlinien zusammen. "Es ist doch völlig klar, dass an diesen Weichen der Zahn der Zeit nagt. Der Staub liegt hier unten seit den Olympischen Spielen 1972", so Franz Weigert, der Teamleiter der nächsten MVG-Großbaustelle, oder wie die Verkehrsgesellschaft sie nennt: "Großmaßnahme".

Zwischen dem 12. Juni und dem 30. Juli werden drei Weichen am Sendlinger Tor erneuert, die Schienen, die Schwellen und 600 Tonnen Schotter ausgetauscht. Gesamtkosten für die MVG: zehn Millionen Euro. Umstellung für die Fahrgäste: In den sieben Wochen herrscht Vollsperrung bei der U3 und U6, und zwar im gesamten Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Odeonsplatz und Implerstraße.

Stattdessen könne man aber "unkompliziert auf den Schienenersatzverkehr (SEV) ausweichen", sagt Daniel Scharf. Hier kommt sein Aufgabenbereich ins Spiel: Scharf ist Angebotsplaner bei der MVG, er koordiniert den Baustellen-Jahreskalender, überwacht, dass die "Maßnahmen" sich nicht allzu sehr überschneiden und organisiert den SEV. Zum Ausgleich der Sperrung der Linien U3 und U6, erklärt Scharf im Sendlinger-Tor-Tunnelgewölbe, wird zwischen den Haltestellen Odeonsplatz, Marienplatz und Sendlinger Tor alle zehn Minuten ein Zug pendeln. Vom Sendlinger Tor bis zur Implerstraße können Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen - und die fahren zum Goetheplatz "in der Rushhour alle eins komma fünfundzwanzig Minuten", weiß Scharf auswendig. Weiter südlich, zwischen Goetheplatz, Pocci- und Implerstraße, ist zur Entlastung der sogenannte X6-Bus im Einsatz, den viele Fahrgäste noch von der Großbaustelle vom vergangenen Jahr kennen dürften, als der Verkehr an der Implerstraße gestört war. Die Linien X6 und X3 starten am Hauptbahnhof, halten am Goetheplatz und die Linie sechs fährt weiter bis zur Implerstraße. "Der SEV ist diesmal ein wenig komplex", sagt Angebotsplaner Scharf. "Aber eine mehr als zehn Minuten verspätete Ankunft am Ziel dürfte für Fahrgäste nicht entstehen."

Es wird pausenlos auf der Baustelle gearbeitet werden, auch nachts

Schon in der regnerischen Aprilnacht ist es im U-Bahn-Tunnel am Sendlinger Tor warm. Warum die Arbeiten denn im Hochsommer stattfinden müssen? "Na, wegen der Sommerpause der Fußball-Bundesliga", erklärt Scharf. Für die Großereignisse in der Arena in Fröttmaning müsse schließlich auch das Zusatzgleis verwendet werden, hier am Sendlinger Tor, an dem sich eine der drei zu erneuernden Weichen befindet. Franz Weigert leuchtet zur Verdeutlichung in das sogenannte Kehrgleis, einer Art Sackgasse, in dem Zusatzzüge warten und wenden könnten.

Detailansicht öffnen Die Weichen im Tunnel sind nach 50 Jahren müde. (Foto: Pauline Graf)

Auch diese Weiche sei langsam müde, wenn auch nicht so sehr wie die anderen beiden, über die tagein tagaus seit über 50 Jahren Züge in den Bahnhof rollen: "Aber man kann es sich vorstellen wie beim Auto: Wenn zwei der Reifen kaputt sind, belastet das auch die anderen Reifen und das gesamte Getriebe mehr. Wenn ich da schon die Werkstatt zahle, kann die mir bei der Gelegenheit gleich das ganze Auto auf Vordermann bringen, statt dass ich immer wieder punktuell die gleichen Einzelteile ausbessere", sagt Scharf. Lieber einmal eine Vollsperrung als öfters im Jahr eine Teilsperrung. "Wenn wir in diesem Sommer nur die dringendsten Einzelteile austauschen, blüht uns im kommenden Jahr die nächste Maßnahme", sagt Scharf. Man wolle die Zeit der Vollsperrung komplett ausnutzen, deshalb wird pausenlos auf der Baustelle gearbeitet werden, auch nachts. Dann gebe es noch eine reparaturbedürftige Stromschiene zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz, dazu Elektrotechnik, "die auch schon mal bessere Tage gesehen hat", und die Ausbesserung einer Hinterglasfassade am Marienplatz.

Nach sieben Wochen, vom 31. Juli an, sollen die neuen Weichen, Schwellen und der Schotter dann einsatzbereit sein. Die dritte Weiche, die Zusatzweiche, hat ihre Feuerprobe Mitte August: Dann beginnt die neue Bundesliga-Saison.