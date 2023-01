Ein 74 Jahre alter Münchner schwebt nach einem Zusammenstoß mit einer Trambahn in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt der Mann bei dem Unfall ein offenes Schädel-Hirn-Trauma und vermutlich weitere innere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei hat der Mann offensichtlich eine in Richtung Innenstadt fahrende Tram der Linie 20 übersehen, als er am Dienstag gegen 11.45 Uhr die Dachauer Straße in Moosach überqueren wollte. Dort verlaufen die Gleise in der Mitte der Fahrbahn.

An einer Fußgängerfurt habe der 74-Jährige den Gleisbereich unmittelbar vor der Querungsstelle betreten, hieß es im Polizeibericht. Dabei sei er von der Tram erfasst und zwischen einem Waggon und einer Absperrungsbarriere eingeklemmt worden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus, der Trambahnfahrer wurde noch an Ort und Stelle durch ein Kriseninterventionsteam betreut.