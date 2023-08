Tatsächlich, es gibt sie, die Premieren mitten in der Sommerflaute in München auf einer der vielen Bühnen. Im kleinen "Theater... und so fort" in Sendling zumindest kommt am Donnerstag, 17. August, das Kammerspiel "Bitte nicht stören!" des US-amerikanischen Dramatikers und Drehbuchautors Michael Weller heraus. Regie führt Heinz Konrad, auf der Bühne stehen Conny Krause und - wie öfter einmal - Theaterleiter Heiko Dietz.

Die beiden spielen Adam und Lindy, die vor zehn Jahren eine Affäre hatten und sich nun wieder begegnen in einem Hotelzimmer. Mittlerweile sind sie beide verheiratet, haben Kinder und stellen sich die Frage, ob sie mit der Liebe ihres Lebens zusammen sind - oder ob sie nicht doch vor zehn Jahren eine Chance verpasst haben.

Bitte nicht stören!, Premiere: Donnerstag, 17. August, 20 Uhr, Theater ... und so fort, Infos unter: www.undsofort.de