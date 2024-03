Von Egbert Tholl

Was für Lackl. Bier und Bomberjacke, fragwürdige Frisuren. Sitzen in Plastikstühlen wie die Könige vom Campingplatz, während Tom Schneider noch mit verschiedenen Utensilien herumkramt - später wird er sehr schön Musik machen. Zwei profunde Philosophen schauen sich da gelassen das Publikum an. Die Essenz von allem sei Liebe, die so schwierig sei, weil mit ihr die Erkenntnis einhergehe, dass etwas anderes als man selbst real ist. Nach dieser Weisheit verschwinden sie und kehren in Raumanzügen zurück.