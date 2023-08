SZ Plus Probleme bei der S-Bahn : Die merkwürdige Münchner Duldsamkeit

Wieso regen sich die Leute in München kaum über die S-Bahn auf? Dieser Text ist zu großen Teilen in einem Wagen an der Stammstrecke entstanden, der Autor hatte darin viel Zeit. Oder am Gleis, wenn der Zug nicht kam. Ein leicht verwunderter Essay eines Auswärtigen.