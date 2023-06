Mit einem renitenten Fahrgast hatte es ein Taxifahrer in der Nacht zum Donnerstag zutun: Er hatte den Mann in Obersendling einsteigen lassen und wurde von ihm in ein Gespräch verwickelt. So fragte er ihn, wo er denn herkomme. Der Taxifahrer sagte, dass er deutscher Staatsangehöriger sei, aber eigentlich aus Afghanistan stamme. Daraufhin beleidigte ihn der Fahrgast mit ausländerfeindlichen Kommentaren - unter anderem sagte er, dass er für Leute wie ihn immer eine Pistole dabei habe.

Als er den Fahrer dann auch noch mit Fäusten schlug und ihm einen Tritt versetzte, hielt dieser das Taxi an und rief die Polizei. Die stellte fest, dass der Fahrgast mit mehr als 1,8 Promille betrunken war und nahm ihn in Gewahrsam.