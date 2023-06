Von Rüdiger Sturm

T.C. Boyle ist auf Lesetour in Europa und in dieser Woche auch in München, wo er seinen neuen Roman "Blue Skies" vorstellt. In einem morgendlichen Skype-Interview erklärt der 74-Jährige, warum München einen besonderen Stellenwert für ihn hat, aber nicht die Stadt seiner Träume ist, und wie er trotz seines Pessimismus das Leben genießt.