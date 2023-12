Wer unter Weihnachtsmusik ausschließlich Songs wie "Last Christmas" oder "Driving home for Christmas" versteht, muss sich am Mittwochabend ziemlich umstellen: Im Cuvilliéstheater stehen Werke von Beethoven, Larsson, Verdi und Tschaikowski auf dem Programm - auf die Bühne gebracht vom Bayerischen Staatsorchester mit Dirigent Thomas Guggeis sowie Sopranistin Mirjam Mesak, Tenor Jonas Hacker und Solobassist Florian Gmelin. Es ist das 28. Advents-Benefizkonzert, zu dem BMW München mit dessen Chef Bernd Döpke geladen hat. Jedes Jahr werden mit dem Erlös des Konzertes Projekte für bedürftige Kinder und Jugendliche im Großraum München unterstützt - dieses Mal waren es 140 140 Euro an Spenden.